Заміну Starlink для росіян створили Airbus та Thales: що відомо про "Спринт-030" і "Экспресс"

Росіяни використовують нові супутникові термінали "Спринт-030". І це порушує одразу дві проблеми. Ворог знайшов заміну Starlink – і використав європейські розробки.

Про це пише Defense Express. Аналітики підкреслили, що до роботи російських систем причетні європейські компанії Airbus і Thales.

Що відомо про термінал "Спринт-030"?

Про використання ворогом терміналів "Спринт-030" 5 квітня написав спеціаліст з радіозв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш"). Він виклав відео, яке поширили росіяни, і попередив: окупанти масово постачають такі пристрої на фронт.

Зверніть увагу! Сергій Бескрестнов у своїй публікації помилково назвав термінал "Спирит-030".

"Спринт-030" дає росіянам змогу мати супутниковий зв'язок. До того ж його антена значно менша, а отже виявити цей термінал значно важче. Фактично це той самий термінал супутникового інтернету, але він зроблений переносним і працює зі спеціальним геостаціонарним супутником зв'язку, що дозволяє використовувати антени не 90 сантиметрів у діаметрі, а 30,

– написав "Флеш".

Як пов'язані "Спринт-030" та "Экспресс" / Інфографіку взято з сайту Defense Express

Defense Express звернули увагу, що для України є дві проблеми. По-перше, Росія використовує "Спринт-030" замість Starlink, як написав Сергій "Флеш". По-друге, "Спринт-030" гарантовано працює із ще однією серією російських телекомунікаційних супутників – "Экспресс". І тут важливо, а хто ж зробив росіянам телекомунікаційні супутники серії "Экспресс".

Розробником і виробником термінала є "ГК "РЭЙС".

Водночас супутник "Экспресс-АМ7" був створений на замовлення російського уряду європейською компанією Airbus на платформі Eurostar-3000. Він був запущений на геостаціонарну орбіту 19 березня 2015 року та увійшов у супутникове угрупування державної російської "ФГУП "Космическая связь". При цьому всі наразі діючі супутники серії "Экспресс" та загалом всі супутники "ФГУП "Космическая связь" були створені безпосередньо Airbus або за широкої участі іншої європейської компанії Thales, яка виготовляла сам телекомунікаційний модуль,

– наголосили Defense Express.

Зараз на орбіті повноцінно працюють:

Экспресс АМ44, запуск 2009 рік, телекомунікаційний модуль Thales Alenia Space

Экспресс АТ2, запуск 2014 рік, телекомунікаційний модуль Thales Alenia Space

Экспресс АМ7, запуск 2015 рік, вироблений повністю Airbus

Экспресс АМ8, запуск 2015 рік, телекомунікаційний модуль Thales Alenia Space

Экспресс АМУ1, запуск 2015 рік, вироблений повністю Airbus

Экспресс-80, запуск 2020 рік, телекомунікаційний модуль Thales Alenia Space Italy

Экспресс-103, запуск 2020 рік, телекомунікаційний модуль Thales Alenia Space Italy

Экспресс-АМУ3, запуск 2021 рік, телекомунікаційний модуль Thales Alenia Space Italy

Экспресс-АМУ7, запуск 2021 рік, телекомунікаційний модуль Thales Alenia Space Italy

На жаль, не відомо, чи можуть Airbus та Thales вплинути на ці супутники.

"Зрештою їх замовником та оператором був російський уряд, з яким ці компанії продовжували співпрацю після 2014 року та анексії Криму", – додало ЗМІ.

