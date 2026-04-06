Допомога від Швеції: яку новітню систему ППО незабаром отримає Україна

Швеція передасть Україні новітні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які посилять захист неба. Така ППО допоможе ефективніше збивати російські дрони.

На їх закупівлю Швеція виділить 400 мільйонів євро. Про це повідомили в Міноборони.

Що відомо про системи ППО для України?

Сума на нові системи ППО для України складає майже третину нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро, який було оголошено у лютому.

Tridon Mk2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, яка перше була представлена у 2024 році.

Система здатна працювати за будь-яких погодних умов як удень, так і вночі, а однією з її ключових переваг є невисока вартість пострілу.

Характеристики Tridon Mk2:

40 міліметрова автоматична гармата Bofors 40 Mk4 (уражає цілі на відстані до 12 кілометрів);

здійснює до 300 пострілів на хвилину (можна зменшити темп до 200 пострілів);

адаптовується до конкретних вогневих завдань;

застосовує боєприпаси з дистанційним підривом;

Комплекс можна встановлювати як на броньовані всюдиходи, так і на вантажівки. Завдяки електроприводам він легко інтегрується на різні платформи.

Tridon Mk2 – це універсальна система ППО з широкими можливостями застосування та відносно невисокими витратами, здатна одночасно протидіяти різним повітряним цілям.

Останні новини про роботу ППО в Україні