Допомога від Швеції: яку новітню систему ППО незабаром отримає Україна
- Швеція передасть Україні системи ППО Tridon Mk2, виділивши на це 400 мільйонів євро.
- Tridon Mk2 – це мобільна система середньої дальності з автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4, здатна уражати цілі на відстані до 12 кілометрів.
Швеція передасть Україні новітні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які посилять захист неба. Така ППО допоможе ефективніше збивати російські дрони.
На їх закупівлю Швеція виділить 400 мільйонів євро. Про це повідомили в Міноборони.
Що відомо про системи ППО для України?
Сума на нові системи ППО для України складає майже третину нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро, який було оголошено у лютому.
Tridon Mk2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, яка перше була представлена у 2024 році.
Система здатна працювати за будь-яких погодних умов як удень, так і вночі, а однією з її ключових переваг є невисока вартість пострілу.
Характеристики Tridon Mk2:
- 40 міліметрова автоматична гармата Bofors 40 Mk4 (уражає цілі на відстані до 12 кілометрів);
- здійснює до 300 пострілів на хвилину (можна зменшити темп до 200 пострілів);
- адаптовується до конкретних вогневих завдань;
- застосовує боєприпаси з дистанційним підривом;
Комплекс можна встановлювати як на броньовані всюдиходи, так і на вантажівки. Завдяки електроприводам він легко інтегрується на різні платформи.
Tridon Mk2 – це універсальна система ППО з широкими можливостями застосування та відносно невисокими витратами, здатна одночасно протидіяти різним повітряним цілям.
Останні новини про роботу ППО в Україні
У березні 2026 року Україна вперше за час війни випередила Росію за кількістю транскордонних ударів дронами. За даними Повітряних сил України, протягом березня було знешкоджено 5 833 російських безпілотників та 102 ракети.
Росія щодня запускає по Україні десятки "Шахедів", що впливає на безпеку тилових міст. Сергій Притула вважає, що ефективність антишахедної роботи може зрости після змін у цій сфері.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу припустив, що росіяни під час масованих атак зранку могли свідомо бити довше, щоб тиснути не лише на цивільних, а й на виснаження української ППО. Ворог 3 квітня масштабно атакував Україну дронами.