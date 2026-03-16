"Б'ють усе, що бачать": співзасновник Fire Point назвав головну перевагу українських дронів

Українські дрони дедалі частіше показують результат не лише на фронті, а й у глибині російської оборони. За цим стоїть підхід, який дає змогу постійно змінювати їхні можливості та підлаштовуватися під війну.

Співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в ефірі 24 Каналу пояснив, у чому саме українські розробки мають сильний бік. За його словами, ця перевага впливає і на дальність, і на ураження цілей, і на подальший розвиток самих систем.

У Fire Point зробили ставку на постійні випробування

Перевагу своїх дронів у Fire Point пояснюють безперервним циклом тестів. У компанії щодня перевіряють нові навігаційні рішення, антени, двигуни, системи зв'язку та наведення, щоб швидко підлаштовувати виріб під потреби фронту. Саме така модель дозволяє не зупиняти розвиток і постійно шукати ефективніші рішення.

Ми ніколи не жаліли грошей на R&D. У нас щодня мінімум чотири тестові польоти такого дрона. Ми тестуємо все: нові навігаційні рішення, антени, прилади, системи наведення,

– пояснив Штілерман.

Паралельно платформу від початку зробили максимально простою у складанні. Це дозволило швидко наростити виробництво без дефіциту вузьких спеціалістів, а вже згодом перейти до складніших рішень, коли в команді побільшало досвідчених працівників.

Нові рішення дають або більшу дальність, або важчу бойову частину

Після масштабування виробництва у Fire Point змогли перейти до складнішої конструкції крила. Йдеться про рішення, яке дає змогу або суттєво збільшити дальність польоту, або посилити бойову частину без втрати темпу виробництва. Це стало можливим завдяки досвіду працівників, які вже навчилися працювати з композитами.

Це буде не просто крило, а крило-бак. Воно дозволить практично вдвічі підвищити дальність застосування, бо має кращу аеродинамічну якість і дає змогу нести набагато більше палива,

– пояснив він.

Окремо в компанії працюють над здешевленням навігації та новими підходами до наведення. Зокрема, там тестують рішення на основі map matching, яке має дозволити відмовитися від дорогих антен і вивести дрон на автоматичну роботу по цілі навіть уночі.

Це дасть можливість дрону автоматично виходити в район цілі, далі розпізнавати її, автоматично захоплювати й влучати,

– наголосив Штілерман.

Такі рішення, за логікою розробників, дають змогу одночасно покращувати бойові характеристики і знижувати вартість застосування. Тобто мова йде не лише про нові можливості дрона, а й про спробу зробити їх масовішими у використанні.

До слова! В Україні триває розробка балістичної ракети FP-7, яку називають аналогом ATACMS із дальністю до 300 кілометрів. Уже відбувся перший політ, випробування переходять на новий етап, а саму ракету запускають із причіпної платформи.

FP-2 працює по широкому спектру цілей

Як приклад такого підходу у Fire Point навели FP-2, який створювали для роботи по прифронтових і прикордонних цілях. Цей дрон має меншу дальність, ніж FP-1, але значно потужнішу бойову частину. У компанії порівнюють його з російським "Ланцетом", але стверджують, що українська розробка перевершує його і за потужністю, і за дальністю, і за вартістю.

У нього разів у 30 більша бойова частина, ніж у "Ланцета", і летить він десь у чотири рази далі. А коштує менше,

– пояснив співзасновник Fire Point.

Цей дрон не заточений під одну вузьку задачу. Його використовують по скупченнях особового складу, командних пунктах і засобах протиповітряної оборони.

Усе, що бачимо, те й руйнуємо. Якщо долітаємо, і військові бачать пуск "Тора", "Панцира" чи С-400, то летять і руйнують "Тор", "Панцир" або С-400,

– наголосив він.

Найближчим часом бойову частину FP-2 планують збільшити зі 105 до 158 кілограмів. Це має ще більше розширити його можливості для ударів по захищених і важливих цілях поблизу лінії фронту.

