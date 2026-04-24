Франція запропонує Греції вигідну угоду, в обмін на передачу Україні 43 винищувачі Mirage

Еммануель Макрон, який має відвідати Грецію в п'ятницю, 24 квітня, запропонує вигідний обмін. Греція має передати Україні всі свої Mirage 2000, а Франція надасть їм знижку на свої нові Rafale.

Греція давно хотіла оновити свій авіапарк. Про деталі угоди повідомляє le Parisien.

Що відомо про домовленість?

Президент Франції Еммануель Макрон має презентувати пропозицію під час зустрічі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. За повідомленнями грецьких та французьких ЗМІ, скоріш за все угода буде укладена, бо обидві сторони зацікавлені в ній. Афіни передадуть Україні весь свій флот Mirage, що складається з 43 літаків:

24 новіших Mirage 2000-5.

19 Mirage 2000 EGM/BGM.

Також Греція має передати всі наявні в неї запчастини.

Однак, існує ймовірність, що не всі з них працюють, оскільки найстаріші вже були виведені з експлуатації. Франція та Греція посилюють свою співпрацю в оборонній сфері. Греція оголосила в березні 2024 року про намір продати застарілі моделі винищувачів Mirage 2000 EGM/BGM та Mirage 2000-5.

Грецький міністр оборони Нікос Дендіас підтвердив, що країна бажає провести масштабну військову реконструкцію. В рамках цієї реформи Грецькі ВПС розглядають можливість придбання партії французьких винищувачів Rafale.

Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в розмові з 24 Каналом пояснив, що літаки Mirage можуть нести хороше озброєння, працювати по землі як штурмовики-бомбардувальники й також по кораблях. У них непогана прицільне обладнання, – наголосив він. На думку експерта, оптимальний варіант – усі винищувачі передати в управління Військово-морських сил.

