Їх дуже багато, – боєць "Халк" розкрив, чим збивають "Молнії" та "Герані"

Росія надзвичайно часто використовує дрони "Молнія" по прифронтових територіях. Так само на фронті час від часу фіксують і реактивні "Герань-3" та "Герань-5".

Оператор зенітних БпЛА Окремої президентської бригади Роман "Халк" розповів 24 Каналу, що безпілотники "Молнія" виділяються своєю бойовою частиною, яка є більшою за протитанкову міну. Вони можуть залізати на 20 – 30 кілометрів вглиб лінії фронту, атакуючи логістику. І їх дійсно багато.

Дивіться також Небезпечніша за "Кинджал": що відомо про ракети Х-69, які Росія запускала в ніч на 24 березня

Чи можливо боротися проти "Молнії" та "Гераней"?

За словами військового, "Молнії" можна цілком ефективно збивати зенітними FPV-дронами. Вони надзвичайно добре справляються з такою загрозою.

Крім того, Росія все активніше починає використовувати реактивні безпілотники "Герань-3" та "Герань-5", які вирізняються своєю швидкістю. Але Сили оборони вже придумали, як протидіяти таким БпЛА.

"Герань-3" нам вдавалося збивати. "Герань-5" зустрічав десь чотири рази. Дуже швидкі реактивні дрони. Але можемо сказати, що ми знайшли протидію цим "Гераням". Чекаємо моменту, аби продемонструвати, що наш спосіб є дієвим,

– розповів військовий.

Зверніть увагу! Поки що дрони-перехоплювачі не можуть працювати проти реактивних дронів. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив, як тоді протидіяти "Гераням".

Що відомо про "Молнії"?