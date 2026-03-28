Іран може атакувати майже всю Європу своєю балістикою: чи реально країнам відбити атаку
- Іранські ракети тепер можуть досягати 4000 кілометрів дальності, ставлячи більшість європейських столиць під загрозу.
- Європа залежить від американських ППО, таких як SM-3 та комплекси Aegis Ashore, для захисту від потенційних іранських атак.
Максимальна дальність польоту іранських ракет, яка раніше оцінювалася у 3000 кілометрів, виявилась помилковою. Тепер Тегеран теоритично зможе атакувати майже усю Європу.
У випадку пуску іранської балістичної ракети з дальністю 4000 кілометрів, у зоні ризику абсолютна більшість європейських столиць. Про це повідомили в Defense Express.
Як світ дізнається про запуск балістики з Ірану?
У разі пуску балістичної ракети з Ірану ціль одразу зафіксують супутники США. Згодом ракету помітять на екранах радарів літаків AEW&C.
Радіус досяжності балістичних ракет Ірану / карта Defense Express
Коли ракета вже досягне висоти близько 20 кілометрів, її має побачити РЛС AN/TPY-2 на базі збройних сил США Kürecik (Кюреджик) у Туреччині.
Об'єднання даних із різних джерел в одну мережу дає змогу швидко й точно визначити загрозу, напрямок ракети та розподілити засоби її знищення,
– зазначили у виданні.
Чи зможуть Європа та США знешкодити іранські ракети?
Першу спробу перехоплення можуть здійснити есмінці, використовуючи протиракети SM-3, які знищують балістичні цілі поза атмосферою. Саме з цих кораблів уже збивали ракети, які летіли в бік Туреччини.
Пуск ракети SM-3 / Фото Getty Images
Але це не єдиний спосіб перехоплення. США мають два комплекси Aegis Ashore – у Румунії (Девеселу) та Польщі (Редзіково), які працюють так само як есмінці.
Враховуючи ефективність перехоплювачів SM-3, навіть одного з цих компонентів має вистачити для відбиття іранської балістичної атаки по Європі,
– зазначили в Defense Express.
Проте майже усі засоби ППО, які здатні протидіяти іранській балістиці – американські, тож практично уся протиракетна оборона Європи напряму залежить від США.
Що відомо про іранську зброю та яка загроза?
Іран поширив відео, яке демонструє підземне сховище зі зброєю. Мовиться про військову базу з безпечною системою перезарядки та достатнім місцем для приховування засобів ППО.
Тегеран запустив балістичні ракети у напрямку бази США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Іранська зброя подолала приблизно 4 тисячі кілометрів.
Росія готується відправити Ірану нову партію безпілотників, зокрема модернізовані версії дронів типу "Шахед". Європейські та американські чиновники повідомляють про "дуже активні" переговори між Москвою і Тегераном.