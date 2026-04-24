Один з улюблених ЗРК українців: засвітили оновлення Raven, яке дозволить збивати більше цілей

Military 24 Зброя і технології Одна з улюблених ЗРК українців: засвітили оновлення Raven, яке дозволить збивати більше цілей
24 квітня, 12:43
Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • ЗРК Raven 5 оснащений рухомою пусковою установкою, що дозволяє зберігати енергію ракети та збільшує зону ураження.
  • Нова версія має чотири ракети на пусковій установці та більшу кабіну для оператора. Її засвітили на фото.

Британська ЗРК Raven дуже ефективна в Україні. Та з'явилася її нова версія, яка зробить цю ППО ще кращою.

Про це повідомили в Defense Express

Що відомо про Raven 5? 

Офіційно про розробку не повідомляли. Проте в 2025 році вона вже фігурувала в одній з брошур виробника ракет MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale). В мережі її назвали Raven 5. Фотографію виклав у соцмережі Х військовий оглядач Jon Hawkes. 

Пропонована модель Raven 5, що запускає ракети ASRAAM з гнучкої бойової платформи Moog (FMP). Українці, здається, дуже полюбляють свої Raven, але через нерухому пускову установку ракета змушена витрачати багато енергії, щоб повернутись до цілей, розташованих з інших боків – натомість FMP може повертатися та вести вогонь у будь-якому напрямку, 
– мовиться в дописі. 


Raven 5 / Фото Jon Hawkes 

"Враховуючи, що Raven був спеціально розроблений для України, не виключено що й новий Raven 5 також невдовзі опиниться тут", – додали в Defense Express. 

Довідка. У січні 2026 року Велика Британія оголосила про завершення постачання в Україну всіх замовлених ЗРК Raven – 13 комплексів. Наша держава отримувала їх з 2023 року. Про цю зброю відомо небагато деталей, але її ефективність може становити 70 відсотків. Raven в Україні перехопив вже понад 400 цілей. 

У чому відмінності Raven 5 від попередніх моделей? 

Раніше пускова установка була нерухома, вона могла тільки згорталася та розгортатися, а ракета AIM-132 ASRAAM після пуску самостійно довертала в напрямку цілі. У Raven 5 є рухома пускова установка. 

Установка виявляла цілі та наводила на них ракети завдяки оптичній станції Hawkeye EOSS, яка встановлювалась на корпус й могла самостійно обертатись. Імовірно, в новому Raven 5 оптична станція вмонтована у саму пускову установку й обертається разом з нею. 

Тепер перед пуском AIM-132 ASRAAM пускова установка розвертається в напрямку цілі. Завдяки цьому вдається зберегти енергію ракети, яка раніше витрачалась на її доворот, а також, імовірно, збільшує зону ураження, 
– пояснили аналітики Defense Express. 

В новій версії замість двох ракет є вже чотири на пусковій установці. 

Raven 5 має іншу версію шасі, тож кабіна стала значно більшою. На другому ряду сидінь зможе повноцінно розташуватися оператор. Раніше у базовому Raven керувати комплексом могли як з середини, так і з певної відстані завдяки переносному пульту керування. 

Raven може збивати реактивні "Шахеди" та "Герані"? 

  • Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що так, Raven здатна впоратися з таким. А от дронам-перехоплювачам це буде складніше. 

  • Справа в тому, що будь-який турбореактивний двигун залишає великий тепловий слід. Тож будь-яка ракета такого типу дожене реактивний дрон.

