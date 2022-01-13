Мільйончик під ялинку: як одіозному Тупицькому вдалось відсудити собі наші гроші

Суддівство з совістю не має нічого спільного – це довів скандальний суддя Олександр Тупицький. Водночас у нас з'явився ще один привід для ліквідації Окружного адміністративного суду Києва.

Розпочнемо не з суддів і не з ОАСКу, а з головного. З нашого головного, тобто – президента Володимира Зеленського.

До теми Без надбавок та премій: скільки Зеленський заробив у 2021 році

Він упродовж 2021 року на своїй посаді заробив 336 тисяч гривень, з яких 65 тисяч гривень – це податки. Зафіксуйте собі цю цифру, оскільки вона знадобиться для порівняння.

Скільки заробив відсторонений Тупицький

За такий же календарний рік роботи відсторонений від обов'язків суддя Конституційного суду Олександр Тупицький отримав майже мільйон гривень. Якщо точніше, то – 903 984 гривні.

Однак ви ж не думаєте, що це весь його дохід? Бо це лише доплата, яку він нібито недоотримав за час карантину. Точну зарплату судді, принаймні офіційну, дізнаємось за кілька місяців, коли всі почнуть подавати декларації.

Поки просто нагадаю, що в 2020 році він заробив за свою "пекельну працю" понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Тобто у середньому – по 300 тисяч гривень за місяць.



Відсторонений від обов'язків Тупицький отримав майже мільйон гривень / Фото SUD.ua

Тупицький оскаржив рішення президента

Хай би собі отримував, якби ж тільки працював на ту державу й на тих громадян, які йому ці гроші платять. Втім Тупицький вирішив, що судді Конституційного Суду України – то щось дуже близьке, або ж майже споріднене із небожителями.

Тому, коли країна через COVID-19 і локдаун зазнавала значних фінансових втрат, президент попросив суддів трохи затягнути пояси. Однак Тупицький не хотів чорну ікру замінити на червону, бо не було такого в нього ніколи. Та й пішов до власного суду.

У квітні 2020 року президент Зеленський видав указ про скорочення зарплат державним службовцям та суддям. Під час карантину їхня максимальна платня не повинна була перевищувати 47 230 гривень.

Однак вже у серпні 2020 року Конституційний Суд під головуванням того ж таки Тупицького визнав указ незаконним. Там зазначили, що скорочення зарплат можливе лише під час воєнного або надзвичайного стану, а COVID-19 не належить до жодної з цих категорій.

Після ухваленого Тупицьким (ну, добре – КСУ) рішенням, суддя звернувся до Окружного адмінсуду Києва, щоб повернути гроші, які недоотримав під час карантину. Рішення було ж "не конституційним" – це сам Тупицький, чи точніше – КСУ й підтвердив.

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Як Тупицький повернув собі мільйон

Наш найгуманніший суд в Україні – одіозний ОАСК 1 листопада 2021 року визнав, що то "дійсно" було незаконно. Тому різницю зарплати, яка була нарахована із 18 квітня до 28 серпня 2020 року, Тупицькому мали повернути.

Скажіть, що це дійсно круто бути суддею Конституційного Суду України! Проголосували народні депутати за рішення, яке тобі не подобається, а ти такий "бах" і визнаєш його неконституційним через КСУ, де сам є його головою.

Потім йдеш в ОАСК, і твої "кореші" дають ще одне позитивне рішення. Тоді (до вирішення справи в апеляційному та касаційному порядку) отримуєш усі гроші. Мільйончик під ялинку. Ну, не прекрасно ж?

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Навіть не знаю, що у цій історії гірше. Те, що відсторонений з 27 березня Тупицький, який за фактом знаходиться у відпустці, заробив собі ще мільйон на адвокатів. Чи те, що "зашкварений" ОАСК досі не ліквідували.

Як Тупицький потрапив під санкції

Нагадаю, що не люблять Олександра Тупицького не лише в Україні, а й у США. Там внесли суддю та його дружину до санкційного списку.

Такий от подарунок Штати нам зробили до Дня боротьби з корупцією – 9 грудня. До речі, компанію в тому санкційному списку Тупицьким склали корупціонери з Колумбії, Сальвадору та Ліберії.

Так буває, коли одного дня визнаєш неконституційною – антикорупційну реформу України.

Потім у мережу злили аудіозаписи, які можуть свідчити про суддівське шахрайство того ж таки Тупицького. Ще з'явилися проблеми з декларацією, у яку суддя "забув" внести нерухомість у Криму.

Крім того, його звинуватили у втручанні в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби – тоді, коли він передав електронні ключі своєму бухгалтеру. Ну, і замах на захоплення влади.

Та повернемось до санкцій. Їх запровадили США в рамках так званого закону Магнітського стосовно низки інших країн.

Цей закон містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини. Особам зі списку забороняється в'їзд на територію США та негайний арешт майна.

Через це Тупицький особливо психував, хоча бізнес там був не в нього, а в його дружини. Як зазначив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, суддя розуміє, що це "чорна мітка", і в цивілізованому світі з ним більше ніхто не матиме справу.

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Шкода лише, що ці санкції поширюються лише на територію США, а не на весь Європейський Союз. Можливо тоді б Тупицький поїхав на постійне місце проживання до Ростова, бо там його, здається, уже зачекались.

Невтішна судова реальність

Однак від мрій до реальності. А вона така, що поки:

термін повноважень відстороненого Тупицького на посаді голови КСУ не сплив;

ухвалена судова реформа не запрацювала на повну;

ОАСК не ліквідований.

Тому загроза, що Тупицькому вдасться не лише відсудити компенсацію за карантин, а й свою заробітну плату за час простою з чималою моральною компенсацією від держави – залишається.

Усе "крутиться" навколо КСУ

Такі випадки історії теж відомі й, як не дивно, усі вони пов'язані саме з КСУ. Збіг? Невпевнена.

Пригадати хоча б суддю Сюзанну Станік, яку Віктор Ющенко звільнив із формулюванням "за порушення присяги" у 2007 році. Однак вже у 2008 році вона відновилася на посаді, хоч і пішла потім сама.

Напевно, аби зберегти за собою інші преференції. Зокрема право на майнову компенсацію, а також належні судді КС у відставці пільги та пенсію, яка в них зазвичай дорівнює – 80% від зарплати.

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Наступним, хто не без скандалу залишав стіни Конституційного Суду, був попередник Тупицького – Станіслав Шевчук. Звільнили його з посади у 2019 році.

Приводом стали висновки постійної комісії з питань регламенту та етики. Тобто за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування своїми обов'язками.

Звільнення Шевчука вимагали 3 судді Конституційного Суду. Вони написали лист-звернення, у якому публічно згадали брата голови КС і його можливий вплив на Шевчука та кадрові призначення.

Звісно Станіслав Шевчук це рішення оскаржив. Де це зробив? Правильно – в ОАСКу. Цим судом і поновлений на посаді, але повертатися вже не було куди.

Обираємо менше зло, замість того, щоб карати

Виходить, що ми час від часу погоджуємось на менше зло, аби запобігти більшому. Зараз замість того, щоб розслідувати, довести й посадити – відкупляємось від Тупицького грошима.

Це, звісно, краще за те, що не відсторонений Тупицький міг би наробити на своїй посаді. Наприклад, ми могли б з його подачі легко втратити:

міжнародну підтримку;

безвіз;

багато важливих реформ, які запровадили за останні 5 років.

Втім просто втратили гроші, яких він і не вартує. Як кажуть в Одесі: "Дякую Господи, що взяв грошима".