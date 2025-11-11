Міндіч впливав на Галущенка та Умерова та "захищав" їх перед Зеленським, – САП

Сумнозвісному Тимуру Міндічу вдавалося проводити незаконні оборудки завдяки особистим зв'язкам із урядовцями. Бізнесмен "відплачував" високопосадовцям протекцією перед президентом.

11 листопада відбулося засідання ВАКС, на якому обирали запобіжний захід фігуранту розслідування про корупцію в "Енергоатомі" Ігорю Миронюку. Сторона обвинувачення розкрила цікаві деталі про відносини бізнесмена Тимура Міндіча з ексміністром енергетики Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умєровим, передає 24 Канал.

Як Міндіч впливав на Галущенка та Умєрова?

Прокурор САП заявив, що упродовж 2025 року Тимур Міндіч вчиняв злочини у сферах енергетики та оборони шляхом здійснення впливу на Умєрова та Галущенка.

Представник САП також зазначив, що успіх організації Міндіча тримався на його особистих зв'язках з Умєровим, Галущенком та іншими високопосадовцями, яких він запрошував на приватні зустрічі у свою квартиру.

Завдяки їхній підтримці бізнесмен та його компанії отримували гроші, а самі посадовці, зокрема колишній міністр енергетики Галущенко, – заступництво Міндіча перед Зеленським.

Крім того, Галущенко користувався послугами Міндіча, щоб легалізувати відмиті кошти через довірену особу – радника міністра енергетики Ігоря Миронюка.

Зверніть увагу! Умєров заперечив, що перебував під впливом Міндіча під час роботи на посаді міністра оборони.

Що відомо про справу Міндіча?