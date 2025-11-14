Міндіча і Цукермана могли позбавити громадянства України, – Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк припускає, що ключові фігуранти корупційного скандалу Тимур Міндіч та Олександр Цукерман можуть бути позбавлені українського громадянства. Однак варто зауважити, що подібні укази зазвичай не публікують.

Таке припущення Ярослав Железняк висловив, коментуючи указ президента про запровадження персональних санкцій РНБО проти Міндіча і Цукермана, де їх ідентифікують як громадян Ізраїлю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio NV.

Чи справді Міндіча й Цукермана могли позбавити громадянства?

Железняк переконаний, що історія про санкції не сильно буде допомагати слідству як мінімум тому, що сторона захисту – адвокати Міндіча і Цукермана, будуть говорити, що це політичне переслідування. Він також зазначив, що обидва зараз перебувають в Тель-Авіві й що вони "були і є громадянами Ізраїлю".

Я можу припускати, через відсутність одного номера указу президента, що і Міндіч, і Цукерман були позбавлені українського громадянства. Але в будь-якому разі, наскільки я маю інформацію, Ізраїль достатньо активно видає своїх громадян, і в цьому випадку там є зацікавленість не тільки НАБУ і САП, а є зацікавленість американського ФБР,

– додав нардеп.

Железняк нагадав, що фігуранти операції "Мідас" ймовірно "використовували американську юрисдикцію, США, щоб відмивати гроші, а це є вже не тільки злочином у рамках України, а і федеральним злочином".

Варто зауважити, що на сайті президента України серед оприлюднених публічних указів дійсно пропущено один номер: документ про санкції проти Міндіча та Цукермана має № 843, тоді як попередній – № 841.

Зазвичай укази про позбавлення громадянства не публікують, оскільки вони містять персональні дані. Однак про деякі з таких рішень представники Офісу президента можуть повідомити публічно.

Корупція у сфері енергетики: коротко про головне