Міноборони впровадило нові стандарти НАТО, вони стосуються важливих операцій: про що йдеться
У вівторок 28 листопада у Міністерстві оборони України повідомили про те, що впровадили нові стандарти НАТО. Загалом протягом жовтня-листопада в МО та ЗСУ запровадили ще чотири стандарти НАТО.
Загалом в Альянсі є 1135 стандартів. Як зазначили в Міноборони, Україна запровадила вже чверть від загальної кількості, а саме 280. Із них 174 першочергових.
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Які стандарти НАТО впровадило Міноборони
Ідеться про чотири стандарти:
- відповідно до стандарту "Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі" армійців готують до ведення бойових дій у великих населених пунктах;
- стандарт "Тактика, методи та процедури повітряно-десантних операцій НАТО" забезпечує командирів та штаби керівництвом щодо планування, координації та виконання повітряно-десантних операцій;
- стандарт "Проведення сухопутних тактичних дій" забезпечує керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановки, які можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії;
- а от стандарт "Повітряні та космічні операції" стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об'єднаних операцій.
Таким чином, нові стандарти стосуються проведення бойових дій у великих містах, на суші та в повітрі.
Як це коментують у Міноборони
Запровадження стандартів НАТО у складові сектору безпеки та оборони – пріоритетне завдання для України на шляху до членства в НАТО,
– зазначили в МО.
Там звернули увагу на те, що в лютому 2023 року налічувалося лише 77 запроваджених першочергових стандартів. Наша держава інтегрується до НАТО навіть попри війну.
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Альянс укріплюється, а Україна "стандартизується"
- Про те, що "НАТОфікація" є пріоритетом Міністерства оборони України, говорив Рустем Умєров під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві.
- В Альянсі розглядають можливість створити "військовий шенген". Він може знадобитися, якщо Росія піде на божевільний крок і розпочне війну проти НАТО. "Шенген" допоможе військам швидше проходити через кордони ЄС.