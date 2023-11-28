Загалом в Альянсі є 1135 стандартів. Як зазначили в Міноборони, Україна запровадила вже чверть від загальної кількості, а саме 280. Із них 174 першочергових.

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Які стандарти НАТО впровадило Міноборони

Ідеться про чотири стандарти:

відповідно до стандарту "Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі" армійців готують до ведення бойових дій у великих населених пунктах;

стандарт "Тактика, методи та процедури повітряно-десантних операцій НАТО" забезпечує командирів та штаби керівництвом щодо планування, координації та виконання повітряно-десантних операцій;

стандарт "Проведення сухопутних тактичних дій" забезпечує керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановки, які можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії;

а от стандарт "Повітряні та космічні операції" стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об'єднаних операцій.

Таким чином, нові стандарти стосуються проведення бойових дій у великих містах, на суші та в повітрі.

Як це коментують у Міноборони

Запровадження стандартів НАТО у складові сектору безпеки та оборони – пріоритетне завдання для України на шляху до членства в НАТО,

– зазначили в МО.

Там звернули увагу на те, що в лютому 2023 року налічувалося лише 77 запроваджених першочергових стандартів. Наша держава інтегрується до НАТО навіть попри війну.

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Альянс укріплюється, а Україна "стандартизується"