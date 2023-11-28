Минобороны внедрило новые стандарты НАТО, они касаются важных операций: о чем идет речь

Во вторник, 28 ноября, в Министерстве обороны Украины сообщили о том, что внедрили новые стандарты НАТО. В течение октября-ноября в МО и ВСУ ввели еще четыре стандарта НАТО.

Всего в Альянсе 1135 стандартов. Как отметили в Минобороны, Украина ввела уже четверть от общего количества, а именно 280. Из них 174 первоочередных.

Смотрите также Готовим "хорошие дальнобойные вещи", чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу, – Зеленский

Какие стандарты НАТО внедрило Минобороны

Речь идет о четырех стандартах:

в соответствии со стандартом "Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде" армейцев готовят к ведению боевых действий в больших населенных пунктах;

стандарт "Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО" обеспечивает командиров и штабы руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций;

стандарт "Проведение сухопутных тактических действий" обеспечивает руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании;

а вот стандарт "Воздушные и космические операции" касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций.

Таким образом, новые стандарты касаются проведения боевых действий в больших городах, на суше и в воздухе.

Как это комментируют в Минобороны

Введение стандартов НАТО в состав сектора безопасности и обороны – приоритетная задача для Украины на пути к членству в НАТО,

– отметили в МО.

Там обратили внимание на то, что в феврале 2023 насчитывалось только 77 введенных первоочередных стандартов. Наше государство интегрируется в НАТО даже несмотря на войну.

Смотрите также В плохую погоду "летать" сложнее, но есть и плюсы: как ВСУ используют дроны зимой

Альянс укрепляется, а Украина "стандартизируется"