Минобороны внедрило новые стандарты НАТО, они касаются важных операций: о чем идет речь
Во вторник, 28 ноября, в Министерстве обороны Украины сообщили о том, что внедрили новые стандарты НАТО. В течение октября-ноября в МО и ВСУ ввели еще четыре стандарта НАТО.
Всего в Альянсе 1135 стандартов. Как отметили в Минобороны, Украина ввела уже четверть от общего количества, а именно 280. Из них 174 первоочередных.
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Какие стандарты НАТО внедрило Минобороны
Речь идет о четырех стандартах:
- в соответствии со стандартом "Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде" армейцев готовят к ведению боевых действий в больших населенных пунктах;
- стандарт "Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО" обеспечивает командиров и штабы руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций;
- стандарт "Проведение сухопутных тактических действий" обеспечивает руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании;
- а вот стандарт "Воздушные и космические операции" касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций.
Таким образом, новые стандарты касаются проведения боевых действий в больших городах, на суше и в воздухе.
Как это комментируют в Минобороны
Введение стандартов НАТО в состав сектора безопасности и обороны – приоритетная задача для Украины на пути к членству в НАТО,
– отметили в МО.
Там обратили внимание на то, что в феврале 2023 насчитывалось только 77 введенных первоочередных стандартов. Наше государство интегрируется в НАТО даже несмотря на войну.
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Альянс укрепляется, а Украина "стандартизируется"
- О том, что "НАТОфикация" является приоритетом Министерства обороны Украины, говорил Рустем Умеров во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве.
- В Альянсе рассматривают возможность создать "военный шенген". Он может пригодиться, если Россия пойдет на безумный шаг и начнет войну против НАТО. "Шенген" поможет войскам быстрее проходить через границы ЕС.