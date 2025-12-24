Укр Рус
Розмова між США та Путіним може відбутися 24 грудня, – Зеленський
24 грудня, 19:09
3

Розмова між США та Путіним може відбутися 24 грудня, – Зеленський

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Зеленський повідомив, що невдовзі мають пройти перемовини між США та Росією.
  • Україна очікує на результати розмови.

На тлі активного переговорного процесу з'явилася інформація про намір Сполучених Штатів вийти на контакт з російським диктатором Володимиром Путіним. Це може статися ввечері 24 грудня.

Відповідну заяву під час спілкування з журналістами зробив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

Що відомо про ймовірну розмову між США та Путіним?

Президент розповів, що днями відбулася зустріч з українською делегацією, до якої входили міністр оборони Рустем Умєров та генерал Андрій Гнатов. 

Після цього американська сторона також провела переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим, під час яких, за словами Зеленського, все детально пояснили, продемонстрували та передали. 

Не знаю, в якому форматі буде в них далі розмова. Може, з Путіним. Напевно, буде завтра (середа – 24 Канал),
– додав він.

Президент додав, що українська сторона очікує отримати всю інформацію ввечері середи.

На якому етапі мирні переговори?

  • Президент Зеленський нещодавно повідомив про існування рамкового документа, розробленого спільно Україною, США, Європою та Росією. 

  • Цей 20-пунктний план окреслює основні принципи припинення війни, зокрема повне виведення російських військ із Сумської та інших областей країни. 

  • План стосується і найбільш дискусійних питань. У рамках мирної угоди, зокрема, Україна пропонує Сполученим Штатам спільний контроль над ЗАЕС на паритетних засадах – 50 на 50. 

  • Втім, за інформацією Bloomberg, Росія має намір кардинально переробити цей мирний план, ініційований США та Україною, і розглядає його лише як попередній проєкт. 

  • Серед ключових вимог Москви – надання гарантій нерозширення НАТО на схід, нейтральний статус України щодо вступу до ЄС, жорсткі обмеження на розмір Збройних сил України та повне скасування західних санкцій.