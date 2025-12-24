Разговор между США и Путиным может состояться 24 декабря, –Зеленский

На фоне активного переговорного процесса появилась информация о намерении Соединенных Штатов выйти на контакт с российским диктатором Владимиром Путиным. Это может произойти вечером 24 декабря.

Соответствующее заявление во время общения с журналистами сделал Владимир Зеленский.

Что известно о вероятном разговоре между США и Путиным?

Президент рассказал, что на днях состоялась встреча с украинской делегацией, в которую входили министр обороны Рустем Умеров и генерал Андрей Гнатов.

После этого американская сторона также провела переговоры с российским представителем Кириллом Дмитриевым, во время которых, по словам Зеленского, все подробно объяснили, продемонстрировали и передали.

Не знаю, в каком формате будет у них дальше разговор. Может, с Путиным. Наверное, будет завтра (среда – 24 Канал),

– добавил он.

Президент добавил, что украинская сторона ожидает получить всю информацию вечером среды.

На каком этапе мирные переговоры?