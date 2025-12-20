Якщо США не зупинять агресора, Європа думає вести прямий діалог із Росією, – Зеленський
- Володимир Зеленський повідомив, що Еммануель Макрон обговорював можливість прямих переговорів Європи з Росією, якщо США не зупинять агресора.
- Зеленський наголосив на важливості збереження союзу між США та європейськими країнами для здійснення тиску на Росію.
Володимир Зеленський зазначив, що Еммануель Макрон у розмові з ним обговорював можливість прямих переговорів Європи з Росією. Це може статися у разі, якщо США не зупинять агресора.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час розмови із журналістами.
Що сказав Зеленський про наміри Європи у переговорах?
Володимир Зеленський зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон порушував питання, що Європа буде робити, якщо не вдасться США зупинити Росію.
Я йому сказав і ще раз повторюю відверто, треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз і треба боротися в ньому,
– сказав український лідер.
Глава держави визнав, що якщо не вийде, то безумовно всі будуть думати про інші варіанти та інший формат. Але треба поборотися та здійснювати тиск на Росію у форматі союзу США та країни Європи.
Які країни можуть зупинити Росію, якщо не США?
Володимир Зеленський заявив, що США мають силу зупинити війну Росії проти України. Однак країна не єдина, хто здатен це зробити.
Президент зазначив, що країни Близького Сходу, коаліція з Європи, Канади та Японії, а також Китай також могли б зупинити Росію. Хоча у США у цьому стосунку більше шансів.
Окрім того, Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують тристоронню зустріч Україна – США – Росія. Глава держави не впевнений у нових результатах, однак готовий підтримати формат, якщо він принесе користь.