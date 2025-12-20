Укр Рус
Если США не остановят агрессора, Европа думает вести прямой диалог с Россией, – Зеленский
20 декабря, 20:33
2

Если США не остановят агрессора, Европа думает вести прямой диалог с Россией, – Зеленский

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский сообщил, что Эммануэль Макрон обсуждал возможность прямых переговоров Европы с Россией, если США не остановят агрессора.
  • Зеленский отметил важность сохранения союза между США и европейскими странами для осуществления давления на Россию.

Владимир Зеленский отметил, что Эммануэль Макрон в разговоре с ним обсуждал возможность прямых переговоров Европы с Россией. Это может произойти в случае, если США не остановят агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время разговора с журналистами.

Что сказал Зеленский о намерениях Европы в переговорах?

Владимир Зеленский отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон поднимал вопрос, что Европа будет делать, если не удастся США остановить Россию.

Я ему сказал и еще раз повторяю откровенно, надо бороться за Соединенные Штаты Америки, надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками и есть Америка, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас. Я думаю, что это сильный союз и надо бороться в нем, 
– сказал украинский лидер.

Глава государства признал, что если не получится, то безусловно все будут думать о других вариантах и другом формате. Но надо побороться и осуществлять давление на Россию в формате союза США и страны Европы.

Какие страны могут остановить Россию, если не США?

  • Владимир Зеленский заявил, что США имеют силу остановить войну России против Украины. Однако страна не единственная, кто способен это сделать.

  • Президент отметил, что страны Ближнего Востока, коалиция из Европы, Канады и Японии, а также Китай также могли бы остановить Россию. Хотя у США в этом отношении больше шансов.

  • Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают трехстороннюю встречу Украина – США – Россия. Глава государства не уверен в новых результатах, однако готов поддержать формат, если он принесет пользу.