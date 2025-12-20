Если США не остановят агрессора, Европа думает вести прямой диалог с Россией, – Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил, что Эммануэль Макрон обсуждал возможность прямых переговоров Европы с Россией, если США не остановят агрессора.
- Зеленский отметил важность сохранения союза между США и европейскими странами для осуществления давления на Россию.
Владимир Зеленский отметил, что Эммануэль Макрон в разговоре с ним обсуждал возможность прямых переговоров Европы с Россией. Это может произойти в случае, если США не остановят агрессора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время разговора с журналистами.
Что сказал Зеленский о намерениях Европы в переговорах?
Владимир Зеленский отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон поднимал вопрос, что Европа будет делать, если не удастся США остановить Россию.
Я ему сказал и еще раз повторяю откровенно, надо бороться за Соединенные Штаты Америки, надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками и есть Америка, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас. Я думаю, что это сильный союз и надо бороться в нем,
– сказал украинский лидер.
Глава государства признал, что если не получится, то безусловно все будут думать о других вариантах и другом формате. Но надо побороться и осуществлять давление на Россию в формате союза США и страны Европы.
Какие страны могут остановить Россию, если не США?
Владимир Зеленский заявил, что США имеют силу остановить войну России против Украины. Однако страна не единственная, кто способен это сделать.
Президент отметил, что страны Ближнего Востока, коалиция из Европы, Канады и Японии, а также Китай также могли бы остановить Россию. Хотя у США в этом отношении больше шансов.
Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают трехстороннюю встречу Украина – США – Россия. Глава государства не уверен в новых результатах, однако готов поддержать формат, если он принесет пользу.