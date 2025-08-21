У світі дуже чекали на зустріч Зеленського і Трампа. З одного боку, переймалися, щоб не сталося нового скандалу, з іншого – сподівалися, що візит Зеленського буде результативним. Але, на жаль, до реального просування ще далеко.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Гарантії безпеки для України – реальний план чи порожні обіцянки: інтерв'ю із Шеренговським".

Чому мир в Україні ніяк не настане, а переговори буксують?

Дмитро Шеренговський, кандидат політичних наук, проректор із зовнішніх зв'язків Українського католицького університету, експерт з міжнародної політики та конфліктології, висловив свою думку.

За його словами, реальних елементів для зони можливої угоди небагато. Адже обидві країни, Україна й Росія, мають діаметрально протилежне бачення наслідків війни. Тож очікування експерта щодо мирної угоди поки що дуже низькі.

Ми не знайшли жодного спільного знаменника навіть щодо частини території. Президент Зеленський неодноразово наголошував, що обмін української території на українську територію є неприйнятним – і це справді так. Варто зауважити, що Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що Конституція України забороняє прямі територіальні обміни, відкидаючи ідею поступок Росії щодо окупованих територій. Росія вимагала від України передачі всієї території Донецької та Луганської областей в обмін на "поступки" зі свого боку,

– пояснив він.

А от Трамп розкритикував президента України за те, що той посилається на Конституцію власної країни.

"Обмін російської території на українську – це теж питання доволі умовне. Будьмо відверті, ми отримали дуже небагато російської території, і це мізер у порівнянні з масштабами українських земель, які тимчасово окуповані Росією. Тому, по суті, тут особливо нічим обмінюватися", – зауважив Шеренговський.

Він додав: більшість українців негативно ставиться до будь-яких територіальних обмінів. Також немає серйозного інформаційного просування цієї ідеї.

Україна виступає і проти скорочення армії.

"Навіть якщо припустити замороження конфлікту, ми все одно матимемо дуже довгу й вразливу лінію фронту. Це масштабна й важка війна, і навіть мир доведеться забезпечувати військовими ресурсами. Тому скорочення армії в будь-якому вигляді – неможливе", – аргументує експерт.

Зверніть увагу! 21 серпня Михайло Подоляк заявив: Україна допускає замороження війни з Росією. Та питання передачі територій Росії повністю виключене, Київ ніколи не визнає окуповані території російськими.

Київ прагне у НАТО, навіть якщо це не станеться зараз. Але для Москви це неприйнятно в будь-якому випадку, це її "червона лінія", як би це не звучало. І це одна з головних суперечностей.

Таким чином, позиції України і Росії занадто різні. Тим часом Росія як мантру повторює, що вимагає від України повністю вийти з Донбасу і не розміщувати іноземні війська на своїй території.

А Трамп пропонує почекати чергові два тижні – і вже тоді, можливо, змінити тактику щодо мирних перемовин.