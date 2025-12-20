Мирної угоди сьогодні немає та її може не бути, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться лише на справедливий і дієвий мир із реальними гарантіями безпеки. Проте він додав, що наразі мирної угоди немає та її може не бути.

Про це стало відомо з пресконференції лідера України та прем'єр-міністра Португалії Луїса Монтенегро 20 грудня, передає 24 Канал.

Якою має бути угода та чи є вона?

Володимир Зеленський наголосив, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну, адже країна вже заплатила надто багато. За його словами, мир має бути справедливим та міцним для України.

"Дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки. Щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість знов прийти до нас з агресією", – додав президент. Водночас Зеленський зазначив, що наразі мирної угоди немає.

Її може не бути. Угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, а підписана лідерами. Коли війна зупинена,

– наголосив лідер України.

Окремо Зеленський згадав Будапештський меморандум, оскільки, мовляв, він не забезпечив захист України. Він наголосив, що нова угода має передбачати конкретну реакцію з боку США та Європи, у разі нової агресії. Зокрема, йдеться про санкції проти Росії.

