Мирного соглашения сегодня нет, и его может не быть, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится только на справедливый и действенный мир с реальными гарантиями безопасности. Однако он добавил, что пока мирного соглашения нет, и его может не быть.

Об этом стало известно из пресс-конференции лидера Украины и премьер-министра Португалии Луиса Монтенегро 20 декабря, передает 24 Канал.

Смотрите также США предложили прямой формат переговоров с Украиной, Россией и, возможно, Европой, – Зеленский

Каким должно быть соглашение, и есть ли оно?

Владимир Зеленский отметил, что мир не может быть достигнут любой ценой, ведь страна уже заплатила слишком много. По его словам, мир должен быть справедливым и прочным для Украины.

"Очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности. Чтобы исключить даже мысль и физическую возможность вновь прийти к нам с агрессией", – добавил президент. В то же время Зеленский отметил, что пока мирного соглашения нет.

Его может не быть. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, а подписано лидерами. Когда война остановлена,

– подчеркнул лидер Украины.

Отдельно Зеленский вспомнил Будапештский меморандум, поскольку, мол, он не обеспечил защиту Украины. Он отметил, что новое соглашение должно предусматривать конкретную реакцию со стороны США и Европы в случае новой агрессии. В частности, речь идет о санкциях против России.

Мирный план: последние заявления