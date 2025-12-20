Мирного соглашения сегодня нет, и его может не быть, – Зеленский
- Президент Владимир Зеленский заявил, что пока мирного соглашения нет, и Украина согласится только на справедливый и действенный мир.
- Зеленский отметил, что новое соглашение должно предусматривать конкретные действия со стороны США и Европы, включая санкции в случае новой агрессии.
Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится только на справедливый и действенный мир с реальными гарантиями безопасности. Однако он добавил, что пока мирного соглашения нет, и его может не быть.
Об этом стало известно из пресс-конференции лидера Украины и премьер-министра Португалии Луиса Монтенегро 20 декабря, передает 24 Канал.
Каким должно быть соглашение, и есть ли оно?
Владимир Зеленский отметил, что мир не может быть достигнут любой ценой, ведь страна уже заплатила слишком много. По его словам, мир должен быть справедливым и прочным для Украины.
"Очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности. Чтобы исключить даже мысль и физическую возможность вновь прийти к нам с агрессией", – добавил президент. В то же время Зеленский отметил, что пока мирного соглашения нет.
Его может не быть. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, а подписано лидерами. Когда война остановлена,
– подчеркнул лидер Украины.
Отдельно Зеленский вспомнил Будапештский меморандум, поскольку, мол, он не обеспечил защиту Украины. Он отметил, что новое соглашение должно предусматривать конкретную реакцию со стороны США и Европы в случае новой агрессии. В частности, речь идет о санкциях против России.
Мирный план: последние заявления
Также президент Зеленский сообщил, что США предложили новый формат прямых переговоров с участием Украины и России, а также, вероятно, Европы. Для украинского лидера присутствие Европы в таком формате является принципиально важным.
20 декабря в Майами запланированы переговоры между делегациями США и России по мирному плану. По данным Reuters, к встрече может присоединиться госсекретарь США Рубио.
Президент Зеленский прокомментировал инициативы партнеров по гарантиям безопасности. По его словам, Украина преимущественно довольна ими.