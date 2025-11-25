План має мати лише 2 пункти, – аналітик сказав, як примусити Путіна до миру
- Європа має "мирний план" з 24 пунктів, а також версію з двох, і сьогодні закликає послабити Росію.
- Керівник Центру громадської аналітики Валерій Клочок підкреслив, що європейцям слід припинити співпрацю з росіянами в енергетичній сфері, на чому наполягає Трамп.
Путін заявив, що 28-пунктний "мирний план" США може стати основою для переговорів. Українська і американська сторони провели консультації щодо внесення змін до цього документу. Активну позицію нині відстоює Європа, хоча вона досі співпрацює з Росією, купує в неї нафту і газ.
Про це в етері 24 Каналу наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, підкресливши, що президент Франції Макрон каже, що треба досягти вигідної для Європи мирної угоди, бо європейська безпека є першочерговою, але при цьому відправляє ядерні відходи на збагачення до Росії.
На чому слід зосередитись, аби послабити Росію?
Сьогодні українській стороні, як зазначив Клочок, варто апелювати до європейського плану, але не того, який містить 24 пункти, а іншого. Про нього декілька днів тому заявила Кая Каллас, дипломатична представниця Єврокомісії.
Вона сказала, що в них є план, який складається з двох пунктів. Перший – послабити Росію. Другий – підтримувати Україну. Прекрасний план, за яким стоїть все, разом з тим – нічого. Я б зосереджувався саме на санкційному тиску,
– озвучив Клочок.
Він нагадав, що цими днями була апеляція до США з боку Європи стосовно того, аби американці вводили більше санкцій. Трамп дав на це фідбек, озвучивши незадоволення, що Європа продовжує купувати в росіян нафту і газ. Україна просить європейців не робити це ще з 2022 року, але вони не поспішають відмовлятися від такої співпраці.
"Загальний обсяг торгового обігу в різних секторах з початку повномасштабного вторгнення склав майже 350 мільярдів. Позитивний баланс на рахунок Росії в порівнянні з наданою Європою допомогою Україні має різницю 30 – 40 мільярдів на користь росіян. Європейці Росії заплатили більше, ніж допомогли нашій державі", – наголосив Клочок.
Він пояснив, що Європа може скільки завгодно публічно заявляти, що прагне послабити Росію, але варто реально діяти задля цього, вводити потужні санкції. Тому що торговий обіг США і Росії в сотні разів менший (3 – 4 мільярди доларів на рік).
Трамп, як зауважив Клочок, воює з Росією за енергетичний ринок Європи. В цьому Україна зараз має союзника в особі американців. Він підкреслив, що це нашій державі вигідно. Він переконаний, що якщо європейці дослухаються до нього, тоді буде послаблення Росії і примус, аби вона пішла на поступки.
"Я не бачу перспективи розв'язання цієї війни військовим шляхом, про це говорять багато військових експертів, вище керівництво держави, а от санкційний тиск – це дуже потужно. Російська економіка перебуває у кроці від прірви. Але цей крок вимірюється не днями, а місяцями", – підсумував Клочок.
Мирний план США: як розгортаються події?
Американська і українська делегації зібрались у Женеві, аби обговорити 28-пунктний мирний план США. В ході консультацій документ був змінений. В ОПУ повідомили, що першої версії, яку оприлюднили ЗМІ, більше немає. Частину пунктів прибрали, інші змінили. Західні медіа пишуть, що його скоротили до 19 пунктів.
Помічник російського диктатора Ушаков заявив, що для Росії прийнятним є саме перший варіант американського мирного плану з 28 пунктами. А от європейську версію Кремль відкидає, кажучи, що його пункти російську сторону не влаштовують.
Після зустрічі США з Україною почались консультації з Росією. Міністр Сухопутних військ США Дрісколл наразі перебуває в Абу-Дабі, де веде діалог з російською стороною. Він мав представити їй оновлений варіант мирного плану.