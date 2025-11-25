Про це в етері 24 Каналу наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, підкресливши, що президент Франції Макрон каже, що треба досягти вигідної для Європи мирної угоди, бо європейська безпека є першочерговою, але при цьому відправляє ядерні відходи на збагачення до Росії.

На чому слід зосередитись, аби послабити Росію?

Сьогодні українській стороні, як зазначив Клочок, варто апелювати до європейського плану, але не того, який містить 24 пункти, а іншого. Про нього декілька днів тому заявила Кая Каллас, дипломатична представниця Єврокомісії.

Вона сказала, що в них є план, який складається з двох пунктів. Перший – послабити Росію. Другий – підтримувати Україну. Прекрасний план, за яким стоїть все, разом з тим – нічого. Я б зосереджувався саме на санкційному тиску,

– озвучив Клочок.

Він нагадав, що цими днями була апеляція до США з боку Європи стосовно того, аби американці вводили більше санкцій. Трамп дав на це фідбек, озвучивши незадоволення, що Європа продовжує купувати в росіян нафту і газ. Україна просить європейців не робити це ще з 2022 року, але вони не поспішають відмовлятися від такої співпраці.

"Загальний обсяг торгового обігу в різних секторах з початку повномасштабного вторгнення склав майже 350 мільярдів. Позитивний баланс на рахунок Росії в порівнянні з наданою Європою допомогою Україні має різницю 30 – 40 мільярдів на користь росіян. Європейці Росії заплатили більше, ніж допомогли нашій державі", – наголосив Клочок.

Він пояснив, що Європа може скільки завгодно публічно заявляти, що прагне послабити Росію, але варто реально діяти задля цього, вводити потужні санкції. Тому що торговий обіг США і Росії в сотні разів менший (3 – 4 мільярди доларів на рік).

Трамп, як зауважив Клочок, воює з Росією за енергетичний ринок Європи. В цьому Україна зараз має союзника в особі американців. Він підкреслив, що це нашій державі вигідно. Він переконаний, що якщо європейці дослухаються до нього, тоді буде послаблення Росії і примус, аби вона пішла на поступки.

"Я не бачу перспективи розв'язання цієї війни військовим шляхом, про це говорять багато військових експертів, вище керівництво держави, а от санкційний тиск – це дуже потужно. Російська економіка перебуває у кроці від прірви. Але цей крок вимірюється не днями, а місяцями", – підсумував Клочок.

Мирний план США: як розгортаються події?