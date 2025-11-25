Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что президент Франции Макрон говорит, что надо достичь выгодного для Европы мирного соглашения, потому что европейская безопасность является первоочередной, но при этом отправляет ядерные отходы на обогащение в Россию.

На чем следует сосредоточиться, чтобы ослабить Россию?

Сегодня украинской стороне, как отметил Клочок, стоит апеллировать к европейскому плану, но не тому, который содержит 24 пункта, а к другому. О нем несколько дней назад заявила Кая Каллас, дипломатическая представительница Еврокомиссии.

Она сказала, что у них есть план, который состоит из двух пунктов. Первый – ослабить Россию. Второй – поддерживать Украину. Прекрасный план, за которым стоит все, вместе с тем – ничего. Я бы сосредотачивался именно на санкционном давлении,

– озвучил Клочок.

Он напомнил, что на днях была апелляция к США со стороны Европы относительно того, чтобы американцы вводили больше санкций. Трамп дал на это фидбек, озвучив недовольство, что Европа продолжает покупать у россиян нефть и газ. Украина просит европейцев не делать это еще с 2022 года, но они не спешат отказываться от такого сотрудничества.

"Общий объем торгового оборота в различных секторах с начала полномасштабного вторжения составил почти 350 миллиардов. Положительный баланс на счет России по сравнению с оказанной Европой помощью Украине имеет разницу в 30 – 40 миллиардов в пользу россиян. Европейцы России заплатили больше, чем помогли нашему государству", – подчеркнул Клочок.

Он пояснил, что Европа может сколько угодно публично заявлять, что стремится ослабить Россию, но стоит реально действовать для этого, вводить мощные санкции. Потому что торговый оборот США и России в сотни раз меньше (3 – 4 миллиарда долларов в год).

Трамп, как заметил Клочок, воюет с Россией за энергетический рынок Европы. В этом Украина сейчас имеет союзника в лице американцев. Он подчеркнул, что это нашему государству выгодно. Он убежден, что если европейцы прислушаются к нему, тогда будет ослабление России и принуждение, чтобы она пошла на уступки.

"Я не вижу перспективы решения этой войны военным путем, об этом говорят многие военные эксперты, высшее руководство государства, а вот санкционное давление – это очень мощно. Российская экономика находится в шаге от пропасти. Но этот шаг измеряется не днями, а месяцами", – подытожил Клочок.

