Україна окреслила свої "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану

Україна не визнає окупацію жодних своїх територій Росією і не погодиться на внесення змін до Конституції в рамках можливого мирного договору. Це її "червоні лінії".

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив заступник керівника Офісу президента України Олександр Бевз, повідомляє 24 Канал.

Які червоні лінії на мирних переговорах окреслила Україна?

Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде,

– наголосив Бевз.

Він зазначив, що це ті "червоні лінії", які визначив український народ, і підкреслив, що з українського боку про компроміси в цих питаннях мови бути не може.

"Побачимо, що вдасться сформулювати в ході переговорів, але позиція керівництва держави у цьому питанні не змінилася", – додав заступник керівника ОП.

Бевз підкреслив, що питання територіальної цілісності України є принциповими і не підлягають обговоренню чи торгу. За його словами, обговорення чутливих пунктів мирного плану США має відбуватися безпосередньо між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

