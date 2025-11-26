Украина очертила свои "красные линии" в переговорах по мирному плану
- Украина не признает оккупацию своих территорий Россией и не согласится на изменения в Конституцию в рамках мирного договора.
- Вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не подлежат обсуждению или торгу.
Украина не признает оккупацию никаких своих территорий Россией и не согласится на внесение изменений в Конституцию в рамках возможного мирного договора. Это ее "красные линии".
Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз, сообщает 24 Канал.
Смотрите также США трубят о победе, украинцы осторожны: 3 деликатных вопроса мирного плана до сих пор не решены
Какие "красные линии" на мирных переговорах очертила Украина?
Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет,
– подчеркнул Бевз.
Он отметил, что это те "красные линии", которые определил украинский народ, и подчеркнул, что с украинской стороны о компромиссах в этих вопросах речи быть не может.
"Посмотрим, что удастся сформулировать в ходе переговоров, но позиция руководства государства в этом вопросе не изменилась", – добавил заместитель руководителя ОП.
Бевз подчеркнул, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не подлежат обсуждению или торгу. По его словам, обсуждение чувствительных пунктов мирного плана США должно происходить непосредственно между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
У Зеленского впервые отреагировали на сливы записей Уиткоффа
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на статью Bloomberg о связях Уиткоффа с россиянами, заявив, что Украина не причастна к сливам информации.
Украина и США работают над механизмом прекращения войны, включая гарантии безопасности и последствия для России в случае повторной агрессии.