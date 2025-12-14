Чи будуть зміни в команді України через прихід Кушнера: Зеленський відповів

Зять Трампа Джаред Кушнер доєднався до зусиль щодо мирного врегулювання війни в Україні. У зв'язку із цим в українській переговорній команді теж відбулися зміни.

14 грудня під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський пояснив, як прихід Джареда Кушнера вплинув на склад української делегації, передає 24 Канал.

Чи будуть зміни в українській делегації через Кушнера?

Президент повідомив, що з приходом до американської команди Джареда Кушнера та із врахуванням економічного аспекту до переговорів долучилися додаткові групи.

"Було вирішено, що ми обговорюємо не тільки 20-пунктовий рамковий план, а й відновлення України та гарантії безпеки", – розказав політик.

Так, економічний сектор представляє міністр економіки, а також прем'єр-міністр. До опрацювання питання безпеки приєдналися представники розвідок і начальник Генштабу Андрій Гнатов.