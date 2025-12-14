Чи будуть зміни в команді України через прихід Кушнера: Зеленський відповів
- Зять Трампа Джаред Кушнер приєднався до зусиль щодо мирного врегулювання війни в Україні, що призвело до змін в українській переговорній команді.
- Додаткові групи долучилися до переговорів.
Зять Трампа Джаред Кушнер доєднався до зусиль щодо мирного врегулювання війни в Україні. У зв'язку із цим в українській переговорній команді теж відбулися зміни.
14 грудня під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський пояснив, як прихід Джареда Кушнера вплинув на склад української делегації, передає 24 Канал.
Чи будуть зміни в українській делегації через Кушнера?
Президент повідомив, що з приходом до американської команди Джареда Кушнера та із врахуванням економічного аспекту до переговорів долучилися додаткові групи.
"Було вирішено, що ми обговорюємо не тільки 20-пунктовий рамковий план, а й відновлення України та гарантії безпеки", – розказав політик.
Так, економічний сектор представляє міністр економіки, а також прем'єр-міністр. До опрацювання питання безпеки приєдналися представники розвідок і начальник Генштабу Андрій Гнатов.
Нагадаємо, що 14 – 15 грудня у Німеччині відбудеться новий раунд переговорів щодо мирного плану Трампа. Участь у зустрічі братимуть європейці, українці та американці. Відомо, що Кушнер і Віткофф вже прибули до Берліна.
До слова, Україна відправила США свій варіант мирного плану. У ньому виключили пункти про здачу Донбасу і відмову від вступу до НАТО.
За словами Зеленського, у Вашингтоні на пропозицію Києва ще не відреагували.
Зеленський пояснив, що мирний план не може подобатися всім. Президент визнав, що той містить компроміси. За словами політика, головне зараз – зробити документ максимально справедливим і дієвим для України, щоб він реально допомагав завершити війну.