Про це розповів президент України у спілкуванні із журналістами, передає 24 Канал.

Яким бачить мирний план Зеленський?

Нещодавно Politico цитувало президента Трампа, який сказав, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається план щодо завершення війни.

На тлі цього президент України наголосив, що мирний план не буде подобатись кожному. Крім того, він визнав, що документ містить компроміси.

За словами Зеленського, Україна вже передала Сполученим Штатам останні коментарі та зміни щодо плану. Водночас ключовим завданням наразі президент вважає зробити цей документ максимально справедливим для України.

Найголовніше, щоб план був якомога справедливішим, передусім для України, тому, що Росія почала війну. А головне, щоб він був дієвим. Щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни,

– пояснив лідер України.

Зеленський також зазначив, що угода має бути такою, щоб після її підписання Росія не могла розпочати нову, третю агресію проти України.

