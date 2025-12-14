Будут ли изменения в команде Украины из-за прихода Кушнера: Зеленский ответил
- Зять Трампа Джаред Кушнер присоединился к усилиям по мирному урегулированию войны в Украине, что привело к изменениям в украинской переговорной команде.
- Дополнительные группы присоединились к переговорам.
Зять Трампа Джаред Кушнер присоединился к усилиям по мирному урегулированию войны в Украине. В связи с этим в украинской переговорной команде тоже произошли изменения.
14 декабря во время общения с журналистами Владимир Зеленский объяснил, как приход Джареда Кушнера повлиял на состав украинской делегации, передает 24 Канал.
Будут ли изменения в украинской делегации из-за Кушнера?
Президент сообщил, что с приходом в американскую команду Джареда Кушнера и с учетом экономического аспекта к переговорам присоединились дополнительные группы.
"Было решено, что мы обсуждаем не только 20-пунктовый рамочный план, но и восстановление Украины и гарантии безопасности", – рассказал политик.
Так, экономический сектор представляет министр экономики, а также премьер-министр. К проработке вопроса безопасности присоединились представители разведок и начальник Генштаба Андрей Гнатов.
- Напомним, что 14 – 15 декабря в Германии состоится новый раунд переговоров по мирному плану Трампа. Участие во встрече будут принимать европейцы, украинцы и американцы. Известно, что Кушнер и Уиткофф уже прибыли в Берлин.
- К слову, Украина отправила США свой вариант мирного плана. В нем исключили пункты о сдаче Донбасса и отказе от вступления в НАТО.
По словам Зеленского, в Вашингтоне на предложение Киева еще не отреагировали.
- Зеленский объяснил, что мирный план не может нравиться всем. Президент признал, что тот содержит компромиссы. По словам политика, главное сейчас – сделать документ максимально справедливым и действенным для Украины, чтобы он реально помогал завершить войну.