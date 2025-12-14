Будут ли изменения в команде Украины из-за прихода Кушнера: Зеленский ответил

Зять Трампа Джаред Кушнер присоединился к усилиям по мирному урегулированию войны в Украине. В связи с этим в украинской переговорной команде тоже произошли изменения.

14 декабря во время общения с журналистами Владимир Зеленский объяснил, как приход Джареда Кушнера повлиял на состав украинской делегации, передает 24 Канал.

Будут ли изменения в украинской делегации из-за Кушнера?

Президент сообщил, что с приходом в американскую команду Джареда Кушнера и с учетом экономического аспекта к переговорам присоединились дополнительные группы.

"Было решено, что мы обсуждаем не только 20-пунктовый рамочный план, но и восстановление Украины и гарантии безопасности", – рассказал политик.

Так, экономический сектор представляет министр экономики, а также премьер-министр. К проработке вопроса безопасности присоединились представители разведок и начальник Генштаба Андрей Гнатов.