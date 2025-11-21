Не будемо робити різких заяв, – Зеленський про мирний план Трампа

Володимир Зеленський прокоментував мирний план, запропонований Дональдом Трампом. Президент України вирішив утриматися від категоричних заяв.

Під час вечірнього звернення до українців за 20 листопада глава держави підтвердив, що мав зустріч із представниками США. Ті представили йому американське бачення закінчення війни – пункти мирного плану, передає 24 Канал.

Дивіться також Не випадково, – республіканець сказав, з чим пов'язаний візит посадовців США до Києва

Як Зеленський відреагував на мирний план Трампа?

Володимир Зеленський нагадав, що з перших днів війни Україна займає одну надзвичайно просту позицію: їй потрібен справжній мир, який би унеможливив повторне вторгнення Росії, поважав її незалежність, суверенітет і гідність українського народу.

За словами президента, він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Як результат – сторони домовилися разом працювати над мирними пропозиціями.

Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі,

– наголосив політик.

Також він повідомив, що найближчими днями планує провести розмову із Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський зазначив, що підтримка США може реально наблизити мир, і Україна не хоче цього втратити.

Росія, на його думку, не прагне миру й лише тягне час, щоб послабити санкції. Америка, вважає президент, здатна змусити Росію серйозно говорити про завершення війни.

Глава держави заявив, що робитиме все, щоб ніхто не звинуватив Україну у зриві дипломатії.

Що відомо про мирний план США?