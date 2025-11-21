Не будем делать резких заявлений, – Зеленский о мирном плане Трампа

Владимир Зеленский прокомментировал мирный план, предложенный Дональдом Трампом. Президент Украины решил воздержаться от категорических заявлений.

Во время вечернего обращения к украинцам за 20 ноября глава государства подтвердил, что имел встречу с представителями США. Те представили ему американское видение окончания войны – пункты мирного плана, передает 24 Канал.

Смотрите также Не случайно, – республиканец сказал, с чем связан визит чиновников США в Киев

Как Зеленский отреагировал на мирный план Трампа?

Владимир Зеленский напомнил, что с первых дней войны Украина занимает одну чрезвычайно простую позицию: ей нужен настоящий мир, который бы сделал невозможным повторное вторжение России, уважал ее независимость, суверенитет и достоинство украинского народа.

По словам президента, он объяснил американской делегации моменты, которые являются принципиальными для Украины. Как результат – стороны договорились вместе работать над мирными предложениями.

Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу – Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире,

– подчеркнул политик.

Также он сообщил, что в ближайшие дни планирует провести разговор с Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский отметил, что поддержка США может реально приблизить мир, и Украина не хочет этого потерять.

Россия, по его мнению, не стремится к миру и только тянет время, чтобы ослабить санкции. Америка, считает президент, способна заставить Россию серьезно говорить о завершении войны.

Глава государства заявил, что будет делать все, чтобы никто не обвинил Украину в срыве дипломатии.

Что известно о мирном плане США?