"Дорогою може різне трапитися": чи наважиться Путін полетіти до Туреччини

Після принизливого скасування візиту до ПАР Путін обережніше ставиться до запрошень іноземних колег. Російський диктатор традиційно переживає за свою безпеку, тож навряд чи наважиться кудись їхати.

Про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Керманич Росії дуже не хотів би ще раз пережити той сором, який трапився з ним через БРІКС.

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"Навіть не в тому сенсі, що він реально боявся, що його заарештують, у ПАР би такого не зробили, це абсолютно лояльний до Кремля режим. Просто цей сором, який трапився, коли він змушений був анулювати візит, про який вже було оголошено – це завдало колосального удару по Путіну", – сказав журналіст.

До слова, під удар потрапив не лише імідж російського президента на міжнародній арені, а і його репутація всередині країни. На путінську вертикаль це справило враження, адже вони думали, що Гаага – це якісь пусті балачки й не сприймали загрозу правосуддя серйозно.

Навіщо Путіну броньований потяг

Візит Владіміра Путіна до Туреччини є малоймовірним, адже такий переліт може стати для нього фатальним.

"Під час війни дорогою усіляке може трапитись з літаком. Прилетить ракета НАТО чи українська ракета, чи ще щось трапиться, свої партизани можуть вистрілити у його літак. Вистачить одного БУКа, який вагнерівці десь заховали – і хана президентському літаку", – зазначив Цві Зільбер.

Саме тому Путін і виготовив для себе броньований потяг. Журналіст переконаний, що російський президент не наважиться ризикувати заради поїздки до Анкари.

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