"В пути может разное случиться": решится ли Путин полететь в Турцию

После унизительной отмены визита в ЮАР Путин более осторожно относится к приглашениям иностранных коллег. Российский диктатор традиционно переживает за свою безопасность, поэтому вряд ли решится куда-то ехать.

Об этом 24 Каналу сказал израильский журналист Цви Зильбер. Руководитель России очень не хотел бы еще раз пережить тот стыд, который случился с ним из-за БРИКСа.

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"Даже не в том смысле, что он реально боялся, что его арестуют, в ЮАР бы такого не сделали, это абсолютно лояльный к Кремлю режим. Просто этот стыд, когда он вынужден был аннулировать визит, о котором уже было объявлено – это нанесло колоссальный удар по Путину", – сказал журналист.

К слову, под удар попал не только имидж российского президента на международной арене, но и его репутация внутри страны. На путинскую вертикаль это произвело впечатление, ведь они думали, что Гаага – это какие-то пустые разговоры и не воспринимали угрозу правосудия всерьез.

Зачем Путину бронированный поезд

Визит Владимира Путина в Турцию маловероятен, ведь такой перелет может стать для него роковым.

"Во время войны по дороге всякое может случиться с самолетом. Прилетит ракета НАТО, или украинская ракета, или еще что-нибудь случится, свои партизаны могут выстрелить в его самолет. Хватит одного БУКа, который вагнеровцы где-то спрятали – и хана президентскому самолету", – отметил Цви Зильбер.

Именно поэтому Путин и изготовил для себя бронированный поезд. Журналист убежден, что российский президент не решится рисковать ради поездки в Анкару.

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