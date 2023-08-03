"В пути может разное случиться": решится ли Путин полететь в Турцию
После унизительной отмены визита в ЮАР Путин более осторожно относится к приглашениям иностранных коллег. Российский диктатор традиционно переживает за свою безопасность, поэтому вряд ли решится куда-то ехать.
Об этом 24 Каналу сказал израильский журналист Цви Зильбер. Руководитель России очень не хотел бы еще раз пережить тот стыд, который случился с ним из-за БРИКСа.
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"Даже не в том смысле, что он реально боялся, что его арестуют, в ЮАР бы такого не сделали, это абсолютно лояльный к Кремлю режим. Просто этот стыд, когда он вынужден был аннулировать визит, о котором уже было объявлено – это нанесло колоссальный удар по Путину", – сказал журналист.
К слову, под удар попал не только имидж российского президента на международной арене, но и его репутация внутри страны. На путинскую вертикаль это произвело впечатление, ведь они думали, что Гаага – это какие-то пустые разговоры и не воспринимали угрозу правосудия всерьез.
Зачем Путину бронированный поезд
Визит Владимира Путина в Турцию маловероятен, ведь такой перелет может стать для него роковым.
"Во время войны по дороге всякое может случиться с самолетом. Прилетит ракета НАТО, или украинская ракета, или еще что-нибудь случится, свои партизаны могут выстрелить в его самолет. Хватит одного БУКа, который вагнеровцы где-то спрятали – и хана президентскому самолету", – отметил Цви Зильбер.
Именно поэтому Путин и изготовил для себя бронированный поезд. Журналист убежден, что российский президент не решится рисковать ради поездки в Анкару.
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Проблемы Путина из-за ордера на арест от МУС
- Южная Африка пыталась обойти ордер МУС на арест Путина – саммит БРИКС предлагали перенести в Китай или провести его виртуально. Однако другие члены саммита наложили вето на оба варианта. И хотя Путин настаивал на том, чтобы возглавить делегацию своей страны, это ставило ЮАР в затруднительное положение. Арест Путина в Йоханнесбурге означал бы объявление войны России. Поэтому Путин отказался от поездки.
- Россия путем недипломатических, кулуарных контактов пыталась договориться с Украиной о снятии ордера на арест Путина. Предлагали Украине два сценария махинаций: или ее содействие в том, чтобы международный суд в Гааге отказался от ордера, или чтобы Украина предоставила обвинительные факты столь низкого качества, чтобы Путин легко мог бы в суде "отбиться".
- Тем временем Джозеф Байден принял решение передать Международному уголовному суду доказательства преступлений России в Украине. Такое решение далось ему непросто, ведь пришлось преодолеть сопротивление 26 разведывательных институтов, действующих в США. Американцы боялись, что предоставление информации МУС раскроет их агентов.