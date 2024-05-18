Мобілізація в Україні: хто може вручати повістки з 18 травня

У суботу, 18 травня, в Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Так, варто розуміти, хто ж може вручати повістки.

Нагадаємо, що з 18 травня, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані. Деталі щодо того, що прописано та як працюватиме ухвалений законопроєкт – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Зміни з 18 травня: навіщо військовозобов'язаним QR-код після оновлення даних

Хто може вручати повістки

З 18 травня вручатимуть повістки не лише працівники ТЦК. Вручати їх можуть також:

представники органу СБУ чи Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування;

керівники підприємства, установи, організації, де працюють військовозобов’язані;

керівники навчальних закладів;

управителі багатоквартирних будинків.

Однак закон не встановлює конкретних місць, де можуть вручати повістки громадянам.

Проте як і раніше врученою повістка вважатиметься тільки при її отримання призовником, військовозобов'язаним чи резервістом.

Як можна оновити дані військовозобов'язаним

Зазначимо, що протягом 60 днів з дня набуття чинності законом, тобто з 18 травня, військовозобов'язані мають оновити свої персональні дані. Це можна буде зробити різними способами:

у ТЦК, які тепер працюють у цілодобовому режимі;

через ЦНАП;

в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть відсканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.

Крім цього, військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК щодо зміни місця свого проживання.