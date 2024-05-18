Мобилизация в Украине: кто может вручать повестки с 18 мая

В субботу, 18 мая, в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Так, стоит понимать, кто же может вручать повестки.

Напомним, что с 18 мая, все военнообязанные должны обновить свои данные. Детали о том, что прописано и как будет работать принятый законопроект – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Изменения с 18 мая: зачем военнообязанным QR-код после обновления данных

Кто может вручать повестки

С 18 мая вручать повестки будут не только работники ТЦК. Вручать их могут также:

представители органа СБУ или Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления;

руководители предприятия, учреждения, организации, где работают военнообязанные;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов.

Однако закон не устанавливает конкретных мест, где могут вручать повестки гражданам.

Однако по-прежнему врученной повестка будет считаться только при ее получении призывником, военнообязанным или резервистом.

Как можно обновить данные военнообязанным

Отметим, что в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая, военнообязанные должны обновить свои персональные данные. Это можно будет сделать различными способами:

в ТЦК, которые теперь работают в круглосуточном режиме;

через ЦПАУ;

в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут отсканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.

Кроме этого, военнообязанные должны сообщать ТЦК по изменению места своего проживания.