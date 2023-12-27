Виїзд за кордон, повістки, ВЛК і бронювання: якою була мобілізація 2023 і скільки ще триватиме

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У 2023 році повномасштабна війна України з Росією остаточно перейшла у фазу війни на виснаження. Сили оборони знищують окупантів та їхню техніку. Проте Росія має шалений людський ресурс, який безжально кидає в бій, згідно з традиційною тактикою росіян, відому ще з часів попередніх епох. У 21 столітті нічого не змінилося – Росія так само жене військових у лобові атаки та розраховує взяти кількістю.

Україна мусить відповідати і робить це успішно, про що говорять цифри врат росіян. Статистика та об'єктивний контроль свідчать, що навіть в умовах українського наступу наші втрати були меншими за російські, хоча військова наука традиційно говорить про коефіцієнт 3 до 1 для тих, хто наступає. Війна в Україні зламала цю стару істину і запровадила нові стандарти.

Проте воювати без втрат неможливо – Україна також втрачає своїх захисників. Герої гинуть, зазнають поранень, травмуються, а найголовніше – виснажуються. Так, психологічне вигоряння існує не лише в офісі, а втома буває не лише після тренування. Чимало українських захисників перебувають на фронті фактично без перепочинку та ротації від самого початку повномасштабного вторгнення, а деякі – взагалі з початку війни. В умовах війни в довгу поповнення особового складу – питання стратегічне, оскільки від нього залежить буквально все.

24 Канал нагадує, як і на яких підставах в Україні відбувалася мобілізація в році, що минає. А також пояснює, чому її правила потрібно змінювати у 2024 році.

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Мобілізація в Росії: як має відповісти Україна

Наприкінці 2022 року Головнокомандувач Сил оборони Валерій Залужний в інтерв'ю британському виданню The Economist озвучив потреби України.

Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600 – 700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу цього зробити з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж потрібно,

– заявив Залужний.

У тому ж інтерв'ю генерал Залужний, відповідаючи на питання – чи потрібно проводити чергову хвилю мобілізації, заявив наступне: "У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч" (пізніше приблизно те саме сказав тодішній міністр оборони Олексій Резніков).

Наведена фраза Залужного широко розійшлася українськими ЗМІ, при цьому більшість інтерв'ю повністю не читали – стаття була на платній версії. Проте там було також і про мобілізацію росіян. Ті запустили її восени 2022 року після того, як перша російська, ще кадрова та професійна, армія вторгнення була вибита українською артилерією. Завдяки панічній мобілізації росіянам вдалося стабілізувати фронт і не допустити його обвалу після страшного розгрому на Харківщині та відступу з Херсону.

Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн – все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2 – 1,5 мільйона... Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю жодних сумнівів, що вони знову підуть на Київ,

– генерал Залужний про російську мобілізацію.

Фінальний пасаж Залужного в інтерв’ю The Economist, що пролунав наприкінці 2022-го року, насправді визначив весь 2023-й. Оскільки Україна не отримала вчасно потрібної їй зброї, а сама зброя попри свою ефективність і перевагу над російською не стала і не могла стали "срібною кулею", Україні довелося відповідати росіянам дзеркально.

Це означає, що на московську велику мобілізацію Україна мала відповісти своєю, щоб війна не перейшла у формат "маленька радянська армія проти великої радянської армії", де переможець відомий заздалегідь.

Мільйонна армія України: скільки ще потрібно

В умовах війни та воєнного часу в Україні діють обмеження на поширення чутливої інформації про кількість військ. Проте, з відкритих джерел відомо, що нині Сили оборони сукупно налічують приблизно один мільйон сто тисяч жінок і чоловіків. Цю цифру, зокрема, підтвердив і Президент України під час підсумкової пресконференції 19 грудня 2023 року. Також Зеленський заявив, що на ставці військові ставили питання щодо додаткової мобілізації 440 тисяч вояків – це буде коштувати економіці України додаткових 500 мільярдів гривень.

Безпосередньо на фронті перебувають декілька сотень тисяч, решта займаються логістикою, обслуговуванням та ремонтом техніки, проходять вишкіл у тилу або за кордоном, лікуються та відновлюються після поранень, перебувають на ротації тощо. Це так звані фронт і тил.

Сили оборони неоднорідні – вони представлені ЗСУ, ТрО, структурами МВС (НГУ, ДСНС, ДПСУ) та іншими.

У 2023 році були сформовані або завершили вишкіл приблизно 20 нових бригад. Більшість із них взяли участь у літньо-осінньому контрнаступі. Це були як бойові частини ЗСУ, так і сформовані частини та підрозділи під егідою Національної гвардії так звані "Бригади наступу".

Маємо усвідомлювати, що війна, на жаль, триває. У війську будуть служити не тільки ті, хто сам цього хоче. А й ті, кому випала така доля і така честь. Дуже хочеться, щоб ми згадали, що служити у Збройних Силах – це честь. Дуже хочеться, щоб ми розуміли, що це не пусті слова, що це важко, але це честь,

– начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.

Принцип формування бойових частин – це залучення добровольців або мобілізація (так було і в Першу, і в Другу світову війну). Ці процеси відбуваються паралельно. У 2022-му кількість добровольців, які встали на захист Батьківщини, була надзвичайно високою. Втім, необхідність формування нових частин і ротації діючих вимагає мобілізації, особливо з огляду на те, що Росія жене в Україну сотні тисяч. Мобілізація осені 2022 року у росіян досі не завершена, нині вона набула прихованих форм і дає Путіну приблизно 20 000 людей щомісяця.



Чому росіяни бояться мобілізації / Інфографіка uawarinfographics

За законами воєного часу: як в Україні відбувається мобілізація і скільки ще триватиме

Станом на кінець 2023 року, згідно з оцінками ГУР МО, російська армія вторгнення в Україні складає приблизно 450 000 вояків, при цьому Путін взагалі говорить про 617 тисяч. Тож Україна мусить відповідати ворогу своєю мобілізацією.Недаремно Володимир Зеленський присвятив значну частину своєї підсумкової пресконференції 19 грудня 2023 року саме цій темі, зазначивши, що наразі йде обговорення мобілізації 400 – 500 тисяч вояків до лав Сил оборони. Також президент пояснив, що це є надзвичайно важким рішенням, оскільки означає, що ці люди будуть "вирвані" з економіки й необхідно буде думати, як і ким їх замінити.

Процес мобілізації у 2023 році був доволі складним. Юридичні підстави, згідно з якими проходить мобілізація, визначені законом.

Наразі в Україні оголошено воєнний стан – він тимчасовий, Верховна Рада голосує за його подовження на 90 діб. Така процедура має технічний характер і відбувалася вже 8 разів, востаннє – 16 листопада, коли воєнний стан було подовжено до 14 лютого 2024 року.Втім, якихось надій і підстав, що війна до цього часу завершиться, немає.

Режим воєнного стану передбачає загальну мобілізацію. Цей процес чітко визначений. Порядок загальної мобілізації визначають закони і нормативно-правові акти:

"Про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію",

"Про військовий обов'язок і військову службу",

Постанова Кабміну № 1487 про затвердження "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Особливості проведення військово-лікарняної комісії у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (скорочено – ТЦК та СП) визначає наказ № 402 Міністерства оборони про затвердження "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України"

У 2023 році загальній мобілізації підлягають:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

Добровільно:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я;

призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини, будуть служити за місцем проживання.

З 1 жовтня 2023 року в Україні запрацював військовий облік жінок. Наразі він стосується лише жінок, які мають медичні спеціальності, проте закон передбачає 3-річну відстрочку.

Однак жінки можуть бути мобілізовані до лав Сил оборони як добровольці. Цим вже багато хто з них скористався, нині в лавах ЗСУ служать десятки тисяч українок і несуть службу не лише в тилу, але й на передовій як бійці штурмових загонів. Наразі змін щодо жінок не передбачається, точніше, депутати про них думають, але президент на пресконференції 19 грудня 2023 року чітко дав зрозуміти, що заблокує подібні ініціативи.

До теми 3 роки відстрочки та виїзд за кордон: якою буде мобілізація жінок і хто підлягає призову

Мобілізації підлягають також особи, які є здоровими або ж обмежено придатними до служби. Це можуть бути як ті, хто має досвід військової служби, так і ті, які досі не служили.

Які є види повісток, хто й де має право їх вручати

Підставою для мобілізації у 2023 році була повістка. Після вручення повістки необхідно прибути у ТЦК і СП. Це є обов'язковим.

Які є види повісток:

для уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

для призову на строкову військову службу (в умовах воєнного стану не вручається)

мобілізаційне розпорядження (видається військовозобов'язаному вже після того, як медкомісія визнала його придатним для військової служби).

Хто має право вручати повістку:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;

керівники закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (не обов'язково керівники).

Хто не має права вручати повістку:

поліцейські;

військовослужбовці (в т.ч. представники ТрО);

посадові особи Державної прикордонної служби України.

Законом визначено форму повістки, а тому її оформлення в будь-який інший спосіб є незаконним.

Повістка має бути вручена особисто військовозобов'язаному, а той має поставити підпис про її отримання (у разі відмови відповідні особи складають акт про відмову від отримання повістки).

Залишення повістки у дверях квартири чи поштовій скриньці є незаконним і відповідно не може породжувати будь-яких наслідків.

Цікаво прослідкувати, як у 2023 році змінювалися найпопулярніші місця вручення повісток. Спочатку це були блокпости та людні громадські простори в містах і селах, згодом військкоми стали частіше робити рейди по нічних клубах, восени їх цілями стали ресторани, зокрема, й елітні, а вже наприкінці 2023 року – так звані "качалки" та спортивні клуби, навіть такі, що належать народним депутатам чи взагалі олігархам.

Така широка географія пояснюється необхідністю залучення потенційних бійців до лав Сил оборони, винахідливістю військкомів і юридичними шпаринами, ніби навмисно залишеними в законі.

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З квітня 2023 року повноваження ТЦК та СП були суттєво розширені відповідно до Постанови Кабміну №318 від 7 квітня 2023 року. Відтоді для українців з’явилася нова практика, відома як "оповіщення". Фактично Уряд надав можливість будь-якому ТЦК та СП здійснювати призов громадян під час мобілізації, незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Розлого Повістки на блокпостах і за кордоном: що зміниться в призові для чоловіків і що таке оповіщення

Це узаконило роздачу повісток незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації. Тобто, якщо раніше умовний киянин міг переховуватись від мобілізації на території жіночого монастиря десь на заході країни та розраховувати на те, що повістку йому не вручать, то нині він такої опції позбувся.

Що змінилося у ВЛК

2 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що спрощує роботу ВЛК, а також передбачає розширення мережі медзакладів, де військовослужбовці зможуть лікуватися та проходити комісію.

До цього на проходження ВЛК була окрема повістка, також потрібно було зібрати довідки про несудимість, облік в нарколога чи венеролога, здати аналізи крові та сечі.

У 2023 році всі медичні документи та довідки, що підтверджують стан здоров'я та підстави для відстрочки, треба брати з собою для візиту до ТЦК та СП. За відсутності підстав для відстрочки далі йде ВЛК, де треба підтвердити те, що у вас в медичних довідках і документах.

Відтепер ВЛК можна створювати не лише в шпиталях Міноборони, МВС та СБУ, але й у звичайних державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Це рішення врешті зменшило черги, які стали неприємною ознакою воєнного часу, через що військові та військовозобов'язані змушені були годинами чекати на прийом.

Хто має право на відстрочку та які критерії бронювання

Від червня 2023 року військово-лікарські комісії військові почали отримувати довідки про обставини травматизації за спрощеною процедурою. Тоді ж медустанови Міноборони отримали доступ до електронних медичних карток пацієнтів у цивільних медичних закладах.

Підставами, які можуть сприяти тому, що мобілізація вас не стосуватиметься, є відстрочка та бронювання.

Бронювання поширюється на військовозобов'язаних, які працюють в органах влади, а також на підприємствах, що є критично важливими для економіки, або ж на підприємствах, які виготовляють товари та надають послуги військовим.

Детально Які підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації

7 критеріїв, які визначають підприємства й організації, що є критично важливими для економіки України, а їхні керівники мають право забронювати своїх працівників:

підприємство має за рік сплатити сукупно податків, зборів та платежів на суму 1,5 мільйона євро;

сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) має сягати не менше як 32 мільйони євро за звітний податковий рік;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до урядового переліку об'єктів держвласності;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи потреб територіальної громади (критерії для визначення має встановити місцева влада);

підприємство не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

середня зарплата застрахованих працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні з відповідний період;

підприємство є резидентом порталу "Дія.Сіті".

Відповідність усім 7 критеріям вітається, але все ж не є обов'язковою, щоб підприємство визнали критично важливим. Достатньо, щоб підприємство відповідало 3 критеріям з 7.Водночас підприємства паливно-енергетичного комплексу, телевізійні медіа та підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти та науки, спорту, соцзахисту мають відповідати щонайменше 2 критеріям із 7.

До переліку критично важливих підприємств та організацій входять також:

спеціалізовані установи ООН;

закордонні дипломатичні установи в Україні;

представництва донорських установ;

виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;

представництва міжнародних організацій;

міжнародні та українські неурядові організації, що реалізують проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Важливо Відстрочку отримають далеко не всі

Працівники оборонних підприємств, підприємств у галузі критичної інфраструктури, а також ті, хто виконує мобілізаційні завдання можуть бути заброньовані на термін до 6 місяців (бронювання можуть продовжуватися необмежену кількість разів, аж поки підприємство відповідатиме встановленим критеріям), натомість особи, які працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, можуть бути заброньовані до закінчення мобілізації.

У червні 2023 року критерії визначення важливих для економіки галузей, працівників яких можна забронювати, були розширені завдяки долученню до цього переліку підприємств сільського господарства.Також від червня 2023 року бронювання військовозобов'язаних працівників повинно проходити не довше ніж 25 днів.

До теми Яка різниця між бронюванням та відстрочкою

Відстрочка від призову під час мобілізації надається:

Працівникам, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Багатодітним батькам та батькам-одинакам.

Особам з інвалідністю I – III груп, а також особам, які є опікунами осіб з інвалідністю / недієздатних осіб.

Чоловікам та жінкам, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I – II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією.

Особам, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, що наразі не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та прийомних батьків.

Особам, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами/інвалідністю I – II груп, та які потребують постійного догляду.

Чоловікам та жінкам, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час та повномасштабної війни.

Особам, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі в Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

До теми Які хвороби звільняють від мобілізації: повний перелік

Яка відповідальність за ухилення від мобілізації 2023 року і чого чекати у 2024 році

На жаль, деякі громадяни побачили в отриманні відстрочки для себе варіант уникнути призову. До прикладу, чи не найпопулярнішим варіантом є зловживання конституційним правом на освіту. У 2023 році 40-річні студенти та здобувачі другої вищої освіти стали "мемом" і привернули увагу до себе суспільства та ЗМІ.

У 2024 році законодавці планують перекрити цю шпарину, проте питання чи буде закон мати зворотну дію (всупереч своєму визначенню) досі актуальне.

Наразі мобілізація студентів можлива лише за наступних умов:

якщо здобувача освіти відрахували з навчального закладу;

статусу "абітурієнта" у перехідний період – вступ після коледжу до університету або магістратури, аспірантури чи докторантури.

Студенти українських та закордонних ЗВО не мають права перетинати кордон та виїжджати за межі України.

Законом передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність за ухиляння від мобілізації. Вони настають після того, як особі у законний спосіб було вручено повістку, але та не з'явилася до ТЦК та СП.

Покарання передбачені різні: від штрафів (розцінки стартують від 1 700 гривень) до. Останнє стосується злісних ухилянтів, наприклад, тих, хто намагався втекти з України на надувних матрацах чи бейбібоксах. Але це "крайні випадки", проте, саме вони "вибухають" у ЗМІ, а тому складається враження про їхню масовість. Насправді ж маємо справу з незначними відсотками на загальному тлі.Основним же варіантом "покарання" є навіть не штраф, а прибуття до ТЦК та СП під наглядом поліцейських.

До теми Виїзд за кордон, відстрочка та повістки: як триває мобілізація студентів і кого можуть призвати

Крім тих, хто прагне уникнути мобілізації, є також і ті, хто відповідні послуги надають. Приклад вже колишнього одеського військкома Євгена Борисова став класичними. Його вілла в Іспанії, мільйони доларів та розкішний автопарк шокували громадськість та змусили політичне керівництво країни реагувати та вдаватися до жорстких заходів.

11 серпня 2023 року президент Зеленський наказав звільнити усіх обласних військкомів. Гучні відставки проходили під акомпанемент перевірок і виявлення нових шокуючих фактів збагачення військкомів.

Звільняємо всіх обласних "військкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму… Їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначеннями нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України,

– заявив президент Зеленський 11 серпня 2023 року.

Станом на серпень 2023 року силовики відкрили 112 кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК і СП, було оголошено 33 підозри. У пізніші місяці 2023 року новини про викриття нових "перевертнів у погонах" чи нечистих на руку членів ВЛК з'являлися ледь не щодня.

Мобілізація в Україні Чи можуть виключені з військового обліку чоловіки виїжджати за кордон

Розслідування виявили численні схеми з ухиляння від призову, чимало з них були ліквідовані чи перекриті. Втім, факт нині залишається фактом – зараз за межами України перебувають понад 4 мільйони українців і приблизно чверть з них – чоловіки. Як їх повернути не знає точно ніхто, але про те, що це неодмінно треба зробити – розуміють усі.

Вже у 2024 році правила мобілізації в Україні суттєво зміняться. Вже зараз обговорюються різні варіанти. Серед потенційних змін у мобілізації-2024 варто назвати:

зменшення меж призовного віку з 27 до 25 років;

військовий облік жінок на рівні з чоловіками, проходження жінками військової підготовки та залучення до військової служби (на бойових посадах – добровільно);

вікове обмеження в 30 років студентам при наданні відстрочки;

скасування права на відстрочку для співробітників Національної поліції, Бюро економічної безпеки, пенітенціарної служби;

скасування призову та запровадження загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років;

суттєве розширення повноваження місцевих органів влади для мобілізації;

обмеження в правах для ухилянтів.

Також очікується, що будуть ухвалені законодавчі норми для демобілізації ветеранів війни. Як цей процес буде реалізовано – побачимо вже у 2024 році.