Багатьом не сподобається, – капітан ЗСУ про майбутню реформу ТЦК

У Міністерстві оборони заговорили про реформу ТЦК і зміну підходів до мобілізації. Тема залишається чутливою, адже рівень довіри до системи суттєво просів через гучні скандали та звинувачення у корупції.

Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев в ефірі 24 Каналу прокоментував можливі зміни та заявив, що частина рішень може викликати неоднозначну реакцію. За його словами, озвучений підхід здатен суттєво змінити ситуацію.

Що вже озвучили щодо змін ТЦК?

Після заяв про необхідність реформувати ТЦК та змінити підхід до мобілізації постало питання, з чого саме почнуться ці зміни. Яковлев зазначив, що це питання військові ставили напряму і отримали конкретну відповідь щодо подальших кроків. Водночас деталі наразі не підлягають розголошенню.

Нам озвучили конкретний план. Якщо його реалізують, це суттєво покращить ситуацію, яка є зараз. Але я поки не маю права говорити про деталі,

– сказав Яковлев.

Він підкреслив, що запропоновані кроки не будуть комфортними для всіх. Частина суспільства, зокрема ті, хто зацікавлений у збереженні старих схем, може сприйняти їх негативно. На його переконання, саме через це навколо теми вже виникає напруга.

Це багатьом не сподобається – насамперед тим, хто не хоче змін і хто хоче продовжувати корупційні практики,

– наголосив військовий.

Він додав, що головна мета реформи – змінити систему так, щоб вона працювала прозоро і не підривала довіру до війська. Саме від цього, за його словами, залежить сприйняття мобілізаційних процесів у суспільстві.

Цікаво! Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що МОН обмежило використання аспірантури як способу отримання відстрочки від мобілізації. За його словами, під час війни кількість вступників різко зросла, а окремі заклади приймали чоловіків 25+ поза ліцензійними обсягами. У міністерстві також повідомили про боротьбу з іншими схемами, зокрема "вічного студента" та фіктивних коледжів.

Армія має воювати, а не виконувати невластиві функції

Окремо він зупинився на розподілі відповідальності між структурами. За його словами, нинішня ситуація призводить до того, що негатив навколо мобілізації автоматично б'є по довірі до війська. Саме тому частину функцій, які не є безпосередньо військовими, слід переглянути.

Армія повинна воювати. Вона не повинна бігати і ловити людей чи закидати в бусик. Для цього є інші правоохоронні органи,

– зазначив Яковлев.

Він наголосив, що відео з конфліктними ситуаціями за участю представників ТЦК серйозно впливають на рівень довіри до ЗСУ. На його переконання, це системна проблема, яку потрібно вирішувати не емоційно, а через зміну підходів.

Рейтинг довіри до військових дуже сильно падає через такі історії. І це потрібно виправляти,

– сказав капітан.

Він додав, що частина невластивих армії функцій має бути передана іншим органам, а сама система повинна бути реформована так, щоб зменшити корупційні ризики та зняти напругу в суспільстві.

Аудит, поліграф і декларації для керівників ТЦК

Говорячи про перші кроки реформи, Яковлев окремо зупинився на перевірках керівного складу ТЦК. За його словами, без системного аудиту повернути довіру буде неможливо. Йдеться не лише про внутрішній контроль, а й про відкритість щодо доходів та майна.

По всіх ТЦК повинен бути проведений аудит. Всі керівники ТЦК повинні пройти поліграф і дати чіткі декларації про свої доходи та майно – своє і своїх родин,

– наголосив Яковлев.

Він зауважив, що випадки корупції в цій сфері стали системною проблемою. Інформація про затримання, суми хабарів і кримінальні справи регулярно з'являється у публічному просторі, що лише підсилює недовіру.

Без цього довіру до ТЦК, до війська і до системи в цілому не повернути,

– додав військовий.

На його переконання, у разі доведення незаконного збагачення майно та кошти мають вилучатися на користь війська. Він вважає, що саме жорсткі перевірки і реальні наслідки для порушників можуть дати результат і змінити ставлення суспільства до мобілізаційної системи.

