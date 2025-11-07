Мобілізація по-новому: як перевірити, чи є штраф від ТЦК та "знятися" з розшуку
- Українців можуть оштрафувати за порушення правил військового обліку під час загальної мобілізації.
- Знятися з розшуку в ТЦК можна дистанційно, перевіривши, чи є відомості про адміністративну відповідальність, та надіславши заяву до територіального центру.
Під час загальної мобілізації українців можуть оштрафувати за порушення правил військового обліку. В окремих випадках розшук у ТЦК та СП можна "прибрати" дистанційно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвокатки юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Вікторії Косюк для "РБК-Україна".
Як "знятися" з розшуку ТЦК?
За словами Вікторії Косюк, знятися з розшуку в ТЦК можна дистанційно, але спершу слід перевірити, чи має ТЦК та СП відомості про притягнення людини до адміністративної відповідальності.
До відповідальності можуть притягати за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де фіксуються дата, номер і короткий зміст протоколу чи постанови про правопорушення.
Для перевірки необхідно звернутись із запитом до ТЦК та СП.
Якщо ж у відповіді ТЦК буде вказано, що особа не була притягнена до адмінвідповідальності: ні протокол про адміністративне правопорушення, ані постанова відносно нього не складалися, то відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів внесені безпідставно,
– пояснила юристка.
Як наслідок, направлення звернення до Нацполіції для здійснення адмінзатримання та доставлення особи до ТЦК та СП є протиправним.
Щоб дистанційно "зняти" розшук у ТЦК та СП, у такому випадку можна надіслати поштою заяву до територіального центру з проханням виключити дані про порушення правил військового обліку.
Що нового в процесі мобілізації?
З 1 листопада в Україні діє автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна через мобільний застосунок Резерв+ або в ЦНАПі.
Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій.
3 листопада Володимир Зеленський також підписав закон, який передбачає, що військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання.