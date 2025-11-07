Мобілізація по-новому: як перевірити, чи є штраф від ТЦК та "знятися" з розшуку

Під час загальної мобілізації українців можуть оштрафувати за порушення правил військового обліку. В окремих випадках розшук у ТЦК та СП можна "прибрати" дистанційно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвокатки юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Вікторії Косюк для "РБК-Україна".

Читайте також Мобілізація в Україні: хто може виїжджати за кордон під час війни

Як "знятися" з розшуку ТЦК?

За словами Вікторії Косюк, знятися з розшуку в ТЦК можна дистанційно, але спершу слід перевірити, чи має ТЦК та СП відомості про притягнення людини до адміністративної відповідальності.

До відповідальності можуть притягати за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де фіксуються дата, номер і короткий зміст протоколу чи постанови про правопорушення.

Для перевірки необхідно звернутись із запитом до ТЦК та СП.

Якщо ж у відповіді ТЦК буде вказано, що особа не була притягнена до адмінвідповідальності: ні протокол про адміністративне правопорушення, ані постанова відносно нього не складалися, то відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів внесені безпідставно,

– пояснила юристка.

Як наслідок, направлення звернення до Нацполіції для здійснення адмінзатримання та доставлення особи до ТЦК та СП є протиправним.

Щоб дистанційно "зняти" розшук у ТЦК та СП, у такому випадку можна надіслати поштою заяву до територіального центру з проханням виключити дані про порушення правил військового обліку.

Що нового в процесі мобілізації?