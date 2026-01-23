"Підпише смертний вирок": яке рішення Путіна може обернутися крахом для нього
- Росія перебуває у слабкій позиції, з економічними труднощами та великими втратами на війні проти України.
- Оголошення мобілізації в Росії може стати катастрофою для Володимира Путіна, оскільки це не викликає підтримки населення і може погіршити внутрішню ситуацію.
Зараз Росія перебуває у слабшій позиції, ніж під час минулих переговорів. Російська економіка у значно гіршому становищі. Втрати окупантів на війни проти України величезні.
Кремль не встигає покривати втрати підписанням контрактів із найманцями за гроші. Політолог Ігор Рейтерович озвучив 24 Каналу думку, що якщо Володимир Путін оголосить мобілізацію у Росії, це стане катастрофою для нього.
Що стане катастрофою для Путіна?
Як припустив Ігор Рейтерович, Путін прекрасно знає, що якщо він оголосить мобілізацію, то це катастрофічно позначиться на ситуації всередині Росії. Одного разу це не викликало захвату чи ентузіазму з боку російського населення. Зараз ситуація буде значно гірша.
Адже кілька років Росія набирала окупантів, платила їм мільйони рублів, аби вони йшли воювати проти України. Однак якщо буде мобілізація, то їм доведеться вступати до окупаційного війська за мінімальні гроші.
Мені здається, цей розрив буде найбільш негативним для Росії. Путін про це знає. Тому що якби він з самого початку займався такими мобілізаційними історіями, це була б одна концепція. Оскільки вони йшли іншим шляхом, зараз відкотитися знову до цієї мобілізації – це підписати собі смертний вирок,
– підкреслив політолог.
За його словами, лише здається, що у росіян ситуація під контролем. Насправді в один момент вона може розсипатися. Завдання України – довести до цього. Завдання Європи та США – нарешті зрозуміти, що Росія – це зовсім не та країна, яка може диктувати свої вимоги та вимагати особливого ставлення. Треба правильно діяти, щоб отримати потрібний результат.
Які проблеми в армії Росії?
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз Росія зазнає найбільших втрат, ніж будь-коли. Зокрема, у грудні 2025 року статистика становила 35 тисяч убитих окупантів за місяць. У 2024 році у цей період росіяни втратили близько 14 тисяч солдатів. Збільшити російські втрати вдалось за допомогою українських дронів.
Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів, що Кремль пішов на жорстокі методи поповнення війська. Вони навіть вдаються до сумнівних способів, щоб примусити росіян підписувати контракт і йти воювати в Україну. Зокрема, сильно ускладнюють життя цивільному населенню, дають величезні терміни покарання за будь-які правопорушення.
Сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розкрив шокуючі схеми поповнення ворожої армії. Росіян у різні способи схиляють до підписання контрактів. Наприклад, багато окупантів мають проблеми з алкоголем. Їх підводять під різні кримінальні статті, а потім пропонують підписати контракт в обмін на ув'язнення. Крім того, існують так звані "брачні агєнтства" в Росії. Росіянки шукають самотніх чоловіків, а потім схиляють їх відправитися на війну. Окупант гине, а жінка отримує гроші.