Чи можуть мобілізувати з хворобами зубів або ясен: що каже закон

Під час загальної мобілізації окремі захворювання можуть стати підставою для звільнення військовозобов'язаних від призову. Водночас проблеми із зубами або яснами не завжди належать до таких підстав.

Перелік захворювань, про які йдеться, закріплений наказом Міноборони № 262 від 27 квітня 2024 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Що каже законодавство?

Чоловіка можуть визнати повністю придатним до військової служби навіть за наявності окремих стоматологічних проблем. Зокрема, це стосується відсутності:

10 і більше зубів на одній щелепі або заміни їх знімним протезом

8 кутніх зубів на одній щелепі

4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміни їх знімними протезами

4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутності другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами.

Крім того, призову підлягають особи з множинним ускладненим карієсом, генералізованим пародонтитом або пародонтозом, а також із захворюваннями слизової оболонки ротової порожнини, що не піддаються лікуванню.

Підставою для непридатності не є й щелепно-лицьові аномалії, зокрема порушення прикусу, якщо вони не спричиняють функціональних розладів.

Що змінюється в процесі мобілізації?