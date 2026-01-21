Могут ли мобилизовать с болезнями зубов или десен: что говорит закон
- Мужчину могут признать годным к военной службе даже при наличии отдельных стоматологических проблем, если они не вызывают функциональных расстройств.
- Заболевания, такие как множественный осложненный кариес или генерализованный пародонтит, не является основанием для освобождения от призыва.
Во время общей мобилизации отдельные заболевания могут стать основанием для освобождения военнообязанных от призыва. При этом проблемы с зубами или деснами не всегда относятся к таким основаниям.
Перечень заболеваний, о которых говорится, закреплен приказом Минобороны № 262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
Читайте также Призовут не всех: кому гарантирована отсрочка в 2026 году
Что говорит законодательство?
Мужчину могут признать полностью годным к военной службе даже при наличии отдельных стоматологических проблем. В частности, это касается отсутствия:
- 10 и более зубов на одной челюсти или замены их съемным протезом
- 8 коренных зубов на одной челюсти
- 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны или замены их съемными протезами
- 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствия второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами.
Кроме того, призыву подлежат лица с множественным осложненным кариесом, генерализованным пародонтитом или пародонтозом, а также с заболеваниями слизистой оболочки ротовой полости, не поддающихся лечению.
Основанием для непригодности не являются и челюстно-лицевые аномалии, в частности нарушения прикуса, если они не вызывают функциональных расстройств.
Что меняется в процессе мобилизации?
Вскоре военнообязанные смогут стать на воинский учет дистанционно. Сейчас Минобороны продолжает тестировать новую функцию в приложении Резерв+ и расширяет его на новую возрастную группу – от 18 до 24 лет.
Также в приложении появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.
По словам представителей Минобороны, пользователь сам решает, пользоваться ли этой функцией – ее можно включить или выключить в приложении.