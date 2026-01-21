Перелік захворювань, про які йдеться, закріплений наказом Міноборони № 262 від 27 квітня 2024 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.
Що каже законодавство?
Чоловіка можуть визнати повністю придатним до військової служби навіть за наявності окремих стоматологічних проблем. Зокрема, це стосується відсутності:
- 10 і більше зубів на одній щелепі або заміни їх знімним протезом
- 8 кутніх зубів на одній щелепі
- 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміни їх знімними протезами
- 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутності другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами.
Крім того, призову підлягають особи з множинним ускладненим карієсом, генералізованим пародонтитом або пародонтозом, а також із захворюваннями слизової оболонки ротової порожнини, що не піддаються лікуванню.
Підставою для непридатності не є й щелепно-лицьові аномалії, зокрема порушення прикусу, якщо вони не спричиняють функціональних розладів.
Що змінюється в процесі мобілізації?
Невдовзі військовозобов'язані зможуть стати на військовий облік дистанційно. Наразі Міноборони продовжує тестувати нову функцію у застосунку Резерв+ та розширює його на нову вікову групу – від 18 до 24 років.
Також у застосунку з’явилася можливість увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки від ТЦК поштою. Повідомлення є інформаційним і не вважається врученням повістки.
За словами представників Міноборони, користувач сам вирішує, чи користуватися цією функцією – її можна увімкнути або вимкнути у застосунку.