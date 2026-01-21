Перелік захворювань, про які йдеться, закріплений наказом Міноборони № 262 від 27 квітня 2024 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Що каже законодавство?

Чоловіка можуть визнати повністю придатним до військової служби навіть за наявності окремих стоматологічних проблем. Зокрема, це стосується відсутності:

10 і більше зубів на одній щелепі або заміни їх знімним протезом

8 кутніх зубів на одній щелепі

4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміни їх знімними протезами

4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутності другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами.

Крім того, призову підлягають особи з множинним ускладненим карієсом, генералізованим пародонтитом або пародонтозом, а також із захворюваннями слизової оболонки ротової порожнини, що не піддаються лікуванню.

Підставою для непридатності не є й щелепно-лицьові аномалії, зокрема порушення прикусу, якщо вони не спричиняють функціональних розладів.

Що змінюється в процесі мобілізації?