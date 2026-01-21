Перечень заболеваний, о которых говорится, закреплен приказом Минобороны № 262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
Что говорит законодательство?
Мужчину могут признать полностью годным к военной службе даже при наличии отдельных стоматологических проблем. В частности, это касается отсутствия:
- 10 и более зубов на одной челюсти или замены их съемным протезом
- 8 коренных зубов на одной челюсти
- 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны или замены их съемными протезами
- 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствия второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами.
Кроме того, призыву подлежат лица с множественным осложненным кариесом, генерализованным пародонтитом или пародонтозом, а также с заболеваниями слизистой оболочки ротовой полости, не поддающихся лечению.
Основанием для непригодности не являются и челюстно-лицевые аномалии, в частности нарушения прикуса, если они не вызывают функциональных расстройств.
Что меняется в процессе мобилизации?
Вскоре военнообязанные смогут стать на воинский учет дистанционно. Сейчас Минобороны продолжает тестировать новую функцию в приложении Резерв+ и расширяет его на новую возрастную группу – от 18 до 24 лет.
Также в приложении появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.
По словам представителей Минобороны, пользователь сам решает, пользоваться ли этой функцией – ее можно включить или выключить в приложении.