Перечень заболеваний, о которых говорится, закреплен приказом Минобороны № 262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Читайте также Призовут не всех: кому гарантирована отсрочка в 2026 году

Что говорит законодательство?

Мужчину могут признать полностью годным к военной службе даже при наличии отдельных стоматологических проблем. В частности, это касается отсутствия:

10 и более зубов на одной челюсти или замены их съемным протезом

8 коренных зубов на одной челюсти

4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны или замены их съемными протезами

4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствия второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами.

Кроме того, призыву подлежат лица с множественным осложненным кариесом, генерализованным пародонтитом или пародонтозом, а также с заболеваниями слизистой оболочки ротовой полости, не поддающихся лечению.

Основанием для непригодности не являются и челюстно-лицевые аномалии, в частности нарушения прикуса, если они не вызывают функциональных расстройств.

Что меняется в процессе мобилизации?