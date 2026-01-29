Україна продовжує мобілізацію: кого можуть призвати вже з 1 лютого
- Мобілізація в Україні продовжується. З 1 лютого 2026 року можуть призвати нові категорії громадян.
- Планується посилити контроль за військовим обліком та перевести мобілізаційні процедури в цифровий формат.
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, які, ймовірно, будуть продовжені ще на кілька місяців. Військові та законодавці готуються активізувати призов військовозобов’язаних громадян для служби у Збройних силах.
Зокрема, це може відбутися вже з 1 лютого 2026 року. Про це пише УНІАН.
Кого можуть призвати?
Під мобілізацію потрапляють чоловіки від 18 до 60 років, які не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання і визнані придатними за станом здоров’я.
До цієї категорії входять:
- чоловіки 25 – 60 років, які раніше не проходили військову службу, якщо у них немає медичних протипоказань, а також законних відстрочок або бронювання;
- чоловіки 18 – 60 років з військовим досвідом – ті, хто проходив строкову службу, перебуває на військовому обліку або знаходиться в резерві, якщо вони визнані придатними за станом здоров'я і не мають відстрочок або бронювання;
- громадяни, які раніше були зняті з військового обліку за станом здоров'я, а також ті, хто мав статус "обмежено придатний" – у випадках, якщо ВЛК визнала їх придатними до несення військової служби.
- Чоловіки віком від 18 до 24 років не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, якщо вони не є військовозобов'язаними. Проте можуть бути призвані на військову службу добровільно – через укладення контракту.
Кому гарантована відстрочка у 2026 році?
У 2026 році відстрочку від мобілізації надають окремим категоріям військовозобов'язаних, визначених статтею 23 Закону України №3543.
Оформлення відстрочки здійснюється переважно в електронному форматі через застосунок Резерв+, що підтверджує статус без особистого звернення до ТЦК.