Україна продовжує мобілізацію: кого можуть призвати вже з 1 лютого

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, які, ймовірно, будуть продовжені ще на кілька місяців. Військові та законодавці готуються активізувати призов військовозобов’язаних громадян для служби у Збройних силах.

Зокрема, це може відбутися вже з 1 лютого 2026 року. Про це пише УНІАН.

Кого можуть призвати?

Під мобілізацію потрапляють чоловіки від 18 до 60 років, які не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання і визнані придатними за станом здоров’я.

До цієї категорії входять:

чоловіки 25 – 60 років, які раніше не проходили військову службу, якщо у них немає медичних протипоказань, а також законних відстрочок або бронювання;

чоловіки 18 – 60 років з військовим досвідом – ті, хто проходив строкову службу, перебуває на військовому обліку або знаходиться в резерві, якщо вони визнані придатними за станом здоров'я і не мають відстрочок або бронювання;

громадяни, які раніше були зняті з військового обліку за станом здоров'я, а також ті, хто мав статус "обмежено придатний" – у випадках, якщо ВЛК визнала їх придатними до несення військової служби.

Чоловіки віком від 18 до 24 років не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, якщо вони не є військовозобов'язаними. Проте можуть бути призвані на військову службу добровільно – через укладення контракту.

Кому гарантована відстрочка у 2026 році?