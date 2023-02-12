Що загрожує громадянину, який відмовляється від повістки: пояснення центру комплектування
Джерело:Сергій Калугін
Загальну мобілізацію населення продовжили до 18 травня. Військовозобов'язаним громадянам, які відмовляються від повістки, загрожує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.
Про це повідомив начальник Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦ КСП), полковник Сергій Калугін – деталі передає 24 Канал.
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Що буде за відмову від повістки
Якщо військовозобов'язаний громадянин відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимогу йому озвучать повторно, але вже у присутності свідків. Тоді, якщо людина далі відмовляється виконувати правила військового обліку, до неї можуть застосувати адміністративну чи кримінальну відповідальність.
Якщо це повістка, для звірки військово-облікових даних — то застосовується адміністративна відповідальність. "Якщо військовозобов’язаний пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісію для призову й уникнув відправки до лав Збройних сил України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність,
– пояснив Сергій Калугін.
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Інформація про видачу повісток українцям у Польщі – фейкова
- Нещодавно у мережі почали поширювати відео, де нібито показували, що у Польщі українцям вручають повістки. У Центрі протидії дезінформації закликали не вірити подібним фейкам.
- Річ у тім, що кремлівські пропагандисти навмисно дезінформують, аби дискредитувати українську владу в очах суспільства. Українці не можуть отримати повістку за межами країни.
- Дипломатичні установи справді повинні доносити інформацію про початок призову до українців призовного віку. Також вони мають сприяти поверненню чоловіків в Україну під час мобілізації та воєнного стану.
- Як саме повинні "сприяти" наразі невідомо. Однак видавати повістки дипустанови не мають права.