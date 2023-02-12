Що загрожує громадянину, який відмовляється від повістки: пояснення центру комплектування

Загальну мобілізацію населення продовжили до 18 травня. Військовозобов'язаним громадянам, які відмовляються від повістки, загрожує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.

Про це повідомив начальник Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦ КСП), полковник Сергій Калугін – деталі передає 24 Канал.

Читайте також Повістку вручили не за місцем реєстрації: що робити

Що буде за відмову від повістки

Якщо військовозобов'язаний громадянин відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимогу йому озвучать повторно, але вже у присутності свідків. Тоді, якщо людина далі відмовляється виконувати правила військового обліку, до неї можуть застосувати адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Якщо це повістка, для звірки військово-облікових даних — то застосовується адміністративна відповідальність. "Якщо військовозобов’язаний пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісію для призову й уникнув відправки до лав Збройних сил України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність,

– пояснив Сергій Калугін.

Адміністративна відповідальність – це штраф від 510 до 1700 гривень. Кримінальна – позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

До теми У кого є право на відстрочку від мобілізації: у ЗСУ нагадали, скільки часу вона діє

Інформація про видачу повісток українцям у Польщі – фейкова