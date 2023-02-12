Что угрожает гражданину, отказывающемуся от повестки: объяснение центра комплектования
Источник:Сергей Калугин
Общую мобилизацию населения продлили до 18 мая. Военнообязанным гражданам, отказывающимся от повестки, грозит административная и даже уголовная ответственность.
Об этом сообщил начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦ КСП), полковник Сергей Калугин, передает 24 Канал.
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Что будет за отказ от повестки
Если гражданин отказывается ставить подпись о получении повестки, то требование ему озвучат повторно, но уже в присутствии свидетелей. Тогда, если человек дальше отказывается выполнять правила военного учета, к нему могут быть применены административная или уголовная ответственность.
Если это повестка, для сверки военно-учетных данных применяется административная ответственность. "Если военнообязанный прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежал отправки в ряды Вооруженных сил Украины в воинскую часть, то в таком случае наступает уже уголовная ответственность,
– объяснил Сергей Калугин.
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Информация о выдаче повесток украинцам в Польше – фейковая
- Недавно в сети начали распространять видео, где показывали, что в Польше украинцам вручают повестки. В Центре противодействия дезинформации призывали не верить подобным фейкам.
- Дело в том, что кремлевские пропагандисты намеренно дезинформируют, чтобы дискредитировать украинскую власть в глазах общества Украинцы не могут получить повестку вне страны.
- Дипломатические учреждения действительно должны доносить информацию о начале призыва к украинцам призывного возраста. Также они должны способствовать возвращению мужчины в Украину во время мобилизации и военного положения.
- Как именно должны "способствовать" пока неизвестно. Однако выдавать повестки дипучреждения не имеют права.