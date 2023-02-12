Об этом сообщил начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦ КСП), полковник Сергей Калугин, передает 24 Канал.

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Что будет за отказ от повестки

Если гражданин отказывается ставить подпись о получении повестки, то требование ему озвучат повторно, но уже в присутствии свидетелей. Тогда, если человек дальше отказывается выполнять правила военного учета, к нему могут быть применены административная или уголовная ответственность.

Если это повестка, для сверки военно-учетных данных применяется административная ответственность. "Если военнообязанный прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежал отправки в ряды Вооруженных сил Украины в воинскую часть, то в таком случае наступает уже уголовная ответственность,

– объяснил Сергей Калугин.

Обратите внимание! Административная ответственность – это штраф от 510 до 1700 гривен. Уголовная – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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