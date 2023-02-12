Про це повідомив начальник Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦ КСП), полковник Сергій Калугін – деталі передає 24 Канал.
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Що буде за відмову від повістки
Якщо військовозобов'язаний громадянин відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимогу йому озвучать повторно, але вже у присутності свідків. Тоді, якщо людина далі відмовляється виконувати правила військового обліку, до неї можуть застосувати адміністративну чи кримінальну відповідальність.
Якщо це повістка, для звірки військово-облікових даних — то застосовується адміністративна відповідальність. "Якщо військовозобов’язаний пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісію для призову й уникнув відправки до лав Збройних сил України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність,
– пояснив Сергій Калугін.
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Інформація про видачу повісток українцям у Польщі – фейкова
- Нещодавно у мережі почали поширювати відео, де нібито показували, що у Польщі українцям вручають повістки. У Центрі протидії дезінформації закликали не вірити подібним фейкам.
- Річ у тім, що кремлівські пропагандисти навмисно дезінформують, аби дискредитувати українську владу в очах суспільства. Українці не можуть отримати повістку за межами країни.
- Дипломатичні установи справді повинні доносити інформацію про початок призову до українців призовного віку. Також вони мають сприяти поверненню чоловіків в Україну під час мобілізації та воєнного стану.
- Як саме повинні "сприяти" наразі невідомо. Однак видавати повістки дипустанови не мають права.