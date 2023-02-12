Про це повідомив начальник Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦ КСП), полковник Сергій Калугін – деталі передає 24 Канал.

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Що буде за відмову від повістки

Якщо військовозобов'язаний громадянин відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимогу йому озвучать повторно, але вже у присутності свідків. Тоді, якщо людина далі відмовляється виконувати правила військового обліку, до неї можуть застосувати адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Якщо це повістка, для звірки військово-облікових даних — то застосовується адміністративна відповідальність. "Якщо військовозобов’язаний пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісію для призову й уникнув відправки до лав Збройних сил України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність,

– пояснив Сергій Калугін.

Зверніть увагу! Адміністративна відповідальність – це штраф від 510 до 1700 гривень. Кримінальна – позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

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