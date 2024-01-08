В Офісі президента відмовились від ідеї бронювання чоловіків із високими зарплатами, – Железняк

Раніше повідомлялося, нібито Офіс президента та Кабмін розглядає можливість відстрочки від армії за умови сплати особою високих податків. Однак влада відмовилася від ідеї такого підходу до мобілізації.

Мова йшла про об'єм сплаченого податку на доходи фізичних осіб з офіційних зарплати чи доходу. Ідею про бронювання за сплачені податки швидко відкинули.

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Ідея залишилася ідеєю

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента відмовився від ідеї бронювання працівників, які сплачують високі податки. За його словами, автором відповідної ідеї був заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

Як раніше повідомляло видання Forbes, Офіс президента розглядав зміни у процесі мобілізації. Зокрема, мова йшла про можливість броні працівника, який сплачує 6 тисяч гривень ПДФО на місяць. Тобто, мобілізації могла уникнути особа, яка отримує зарплату у розмірі щонайменше 33,4 тисячі гривень. Також 22% від окладу мав сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Мобілізація в Україні: останні новини

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні 8 січня зазначив, що у новому законопроєкті про мобілізацію присутні корупційні ризики. Під час ухвалення рішення були присутні представники Міністерства оборони України й Генерального штабу ЗСУ. Вони погодилися з висновком Комітету і пообіцяли усунути всі виявлені недоліки.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) висловила незадоволення цим проєктом через загрозу для економічного відновлення України. Там переконані, що мобілізація деяких певних кадрів призведе до загострення кризи. ЄБА кажуть, що це призведе до зростання пропозицій неофіційної праці.

Голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони зазначив, що під час обговорення проєкту виникали жваві дискусії, лунали різні аргументи – інколи розмова була надто емоційною. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету. Водночас рішення має бути вже у вівторок.