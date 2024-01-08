В Офисе президента отказались от идеи бронирования мужчин с высокими зарплатами, – Железняк

Ранее сообщалось, что Офис президента и Кабмин рассматривает возможность отсрочки от армии при условии уплаты лицом высоких налогов. Однако власти отказались от идеи такого подхода к мобилизации.

Речь шла об объеме уплаченного налога на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода. Идею о бронирование за уплаченные налоги быстро отвергли.

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Идея осталась идеей

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Офис президента отказался от идеи бронирования работников, уплачивающих высокие налоги. По его словам, автором соответствующей идеи был заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

Как ранее сообщало издание Forbes, офис президента рассматривал изменения в процессе мобилизации. В частности, речь шла о возможности брони работника, который платит 6 тысяч гривен НДФЛ в месяц. То есть, мобилизации могло избежать лицо, получающее зарплату в размере не менее 33,4 тысяч гривен. Также 22% от оклада должен был уплатить работодатель в качестве единого социального взноса (ЕСВ).

Мобилизация в Украине: последние новости

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании 8 января отметил, что в новом законопроекте о мобилизации присутствуют коррупционные риски. При принятии решения присутствовали представители Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Они согласились с заключением Комитета и пообещали устранить все выявленные недостатки.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) выразила недовольство этим проектом из-за угрозу для экономического восстановления Украины. Там убеждены, что мобилизация некоторых кадров приведет к обострению кризиса. ЕБА говорят, что это приведет к росту предложений неофициального труда.

Председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне отметил, что во время обсуждения проекта возникали оживленные дискуссии, раздавались разные аргументы – иногда разговор была слишком эмоциональной. Есть ряд дискуссионных норм, не одобряемых членами Комитета. В то же время, решение должно быть уже во вторник.