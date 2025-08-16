В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаних громадян можуть призвати на службу.

Призов по мобілізації відбувається для поповнення втрат, доукомплектування підрозділів Сил оборони та формування резерву. Про це повідомляє 24 Канал.

Де можуть служити чоловіки після мобілізації?

Після мобілізації чоловіків відправляють служити туди, де необхідне комплектування/доукомплектування, а саме до:

з'єднань;

військових частин;

установ чи організацій;

вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, навчальних частин ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.

Варто зауважити, що місце служби визначається за станом здоров’я, який встановлюється за результатами ВЛК, проходженням БЗВП перед службою та потребами Сил оборони.

Нагадаємо, що в Україні мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років, зокрема ті, хто втратив відстрочку або не має військового досвіду, але придатний за станом здоров'я. Натомість молодь до 25 років може вступити на службу добровільно через контрактну програму, яка пропонує пільги та високу зарплату.